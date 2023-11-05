Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetin kültürel yüzü

Borusan Grubu’nun kurucusu Asım Kocabıyık, Türkiye’nin kalkınması ve çağdaş ülkeler düzeyine ulaşması için eğitimin önemine her zaman dikkat çekmiş; hem Borusan Grubu şirketlerinin finansmanıyla hem de kişisel girişimleriyle, ülkemizin kültür ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunmuştu.

Kültür ve sanata katkı misyonu doğrultusunda 1997 yılında A. Ahmet Kocabıyık tarafından kurulan Borusan Kültür ve Sanat Merkezi, uzun yıllar başta klasik müzik olmak üzere kültür ve sanat alanında çalışmalar yürüttü. Borusan Oda Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Müzik Kütüphanesi, Borusan Çocuk Korosu ve Ertuğ & Kocabıyık Yayınları aracılığıyla çalışmalarını bağımsız bir kurum olarak sürdüren Borusan Kültür ve Sanat Merkezi, tüm çalışmaların Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında toplanması kararı doğrultusunda 2009 Mayıs’ından bu yana Vakfın iktisadi işletmesi olarak etkinliklerine devam ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı medya sanatı koleksiyonuna sahip olan Borusan Holding, görsel sanatlar alanındaki faaliyetlerini Borusan Contemporary ile kurumsallaştırma kararı almıştı.

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın en son etkinliği 3 Mart 2024’e kadar açık kalacak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladıkları sergi. Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını, kapsamlı bir içerik ile günümüze taşıyor. Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak sanatsal yaratının esin kaynağı olan “kuruluş, kurtuluş” temalarına da sergi kapsamında özel bir vurgu yapılıyor.

Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen sergi, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken; dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor.

500 eser sergileniyor

Gündelik hayattaki kültürel kodların, dönemsel karşılıklarını zengin bir içerik ve deneyimle keşfetmelerine olanak sağlayan serginin küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar üstlendi. Prof. Dr. Haluk Oral’ın proje danışmanı olarak yer aldığı Cumhuriyetin Yüzü’nün sergi tasarımı ise PATTU tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca sergi kapsamında, yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı bir belgesel film de izleyiciyle buluşuyor. Cumhuriyetin Yüzü sergisinde 500’ü aşkın orijinal ve dijital eser, belge ve efemera yer alıyor.

Zeynep Hamedi

Cumhuriyetin Yüzü sergisi ile ilgili görüşlerini dile getiren Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, “Sergiyi, ‘Bu memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım’ anlayışını benimseyen babam, Kurucu ve Onursal Başkanımız merhum Asım Kocabıyık’ın emaneti, kurumsal değerlerimiz ve Borusan Kocabıyık Vakfı’nın toplumsal katkı alanlarını yansıtacak şekilde oluşturduk. Yeni nesillere ilham vereceğini umduğumuz bu kıymetli projeyi gerçekleştirmemize katkıda bulunan destekçilerimize, iş ortaklarımıza ve Vakfımızın tüm iş birimlerine teşekkür ederim” dedi.

Cumhuriyetin Yüzü sergisi, 3 Mart 2024 tarihine kadar Galataport İstanbul O2 Blok’ta, Salı-Cumartesi günleri 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.