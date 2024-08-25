Cunda’daki 10. AIMA Müzik Festivali’nde Trio Hera’dan klasik müzik ziyafeti

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı’nın desteğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen “Ayvalık AIMA Müzik Festivali” devam ediyor.

İKSV’nin “Yarının Kadın Yıldızları” projesinde yer alan genç neslin önde gelen üç kadın müzisyeni, Elfida Su Turan (keman), Beliz Güney (viyolonsel) ve Lal Karaalioğlu (piyano) tarafından kurulan “Trio Hera”, festival kapsamında 29 Ağustos Perşembe akşamı Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi, Alibey Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle bir araya gelecek. Konser programı, müzik tarihinde derin izler bırakmış dört önemli bestecinin eserlerinden oluşuyor.

Zengin ve duygusal bir program

Gecenin açılışı, klasik dönem müziğinin önde gelen isimlerinden Joseph Haydn’ın Sol Majör Piano Trio No. 39, Hob. XV:25 “Gypsy” adlı eseriyle yapılacak. Bu eserin halk müziğinden esinlenen enerjik ve ritmik yapısı, izleyicilere neşeli bir başlangıç sunacak.

Ardından Rus romantik döneminin büyük bestecisi Sergey Rahmaninov’un Sol minör Trio élégiaque № 1 adlı eseri yorumlanacak. Bu eser, derin melankoli ve yoğun bir duygusal ifade ile dolu olup, dinleyicilere adeta bir içsel yolculuk yaşatacak.

Konserin ikinci yarısında, Sovyet dönemi bestecilerinden Dmitri Şostakoviç’in Do Majör Piano Trio No. 1, op. 8 adlı gençlik eseri yer alacak. Bu dinamik ve coşkulu eser, Şostakoviç’in henüz genç yaşında bile ne denli büyük bir besteci olduğunu gösteriyor. Konserin finali ise çağdaş Türk bestecisi Fazıl Say’ın etkileyici eseri Space Jump ile yapılacak. Say’ın yaratıcı müzik dili, dinleyicilere modern dünyanın seslerini klasik müzikle harmanlayarak sunacak.

Konserlerle ilgili ayrıntılı bilgiye ve biletlere, Mobilet internet sitesinden erişilebiliyor.