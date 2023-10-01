Dansın yıldızları İstanbul Tiyatro Festivali’nde buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. Yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak festival, çağdaş dansın dünyadan üç önemli temsilcisini de ağırlamaya hazırlanıyor.

Dansseverler 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un topluluğu Tanztheater Wuppertal’den Café Müller’i; günümüzün yıldız koreograflarından Hofesh Shechter’in kendi adını taşıyan topluluğundan Çifte Cinayet’i ve Danimarka’nın önde gelen dans topluluklarından Uppercut Dans Tiyatrosu’ndan Bankta’yı izleme fırsatı bulacak.

25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.