DasDas’ta 2023, birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla başladı!

DasDas, yeni yılı birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla karşılıyor. Sibel Yıldırım’ın yazdığı, Can Başak’ın yönettiği ve Derya Alabora, Hakan Güner, Can Başak, Müslüm Tamer, Sibel Yıldırım, Ülkü Şahin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin’ 9 Ocak 20.30’da DasDas seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zamanı geri almak isteyen dört kişi bir Profesörün peşine takılır ve bir kadın buna tesadüfen şahitlik eder. Zamanda yolculuk belki bir gün mümkün olacaktır ama geçmişe dönüp hata yapmamayı başarmak mümkün müdür?

Feramuz Pis

‘Feramuz Pis!’ oyunu farklı tiyatro biçimlerinin armonisiyle düş ve gerçeğin sınırlarını ortadan kaldırıyor. Sema Elcim'in yazdığı, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği oyunda İstanbul Feriköy’de yaşayan Feramuz, Mardin göçmeni Süryani bir ailenin doğuştan özel gereksinimli en büyük çocuğudur. Feramuz’un ailesi bu eski apartman dairesinde, dışarıdaki kocaman dünya ile var olma savaşını sürdürürken, Feramuz da benzer bir savaşı büyülü gerçek dünyasında kendi yöntemleriyle vermektedir. 9 Ocak 21:00’de DasDas Açık Sahne’de.

Fairfly

Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, start-up’lar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren ‘Fairfly’ oyunu, çok para kazanma tutkusu, başarı saplantısı ve neoliberal söylemleri sorgulayan bir kara komedi olarak karşımıza çıkıyor. ‘Fairfly’, 10 Ocak 21:00’de DasDas Açık Sahne’de.

Ağaçtaki Kız

Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından İlksen Başarır tarafından uyarlanan ve yönetilen Anadolu Efes Mavi Sahne: ‘Ağaçtaki Kız’ 11 Ocak 21.00’de DasDas Açık Sahne’de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Oyun; iki gencin aşkı, dostluğu, hayalleri, hayal kırıklıklarını, yere düşmeyi, yerden kalkabilmeyi ve sırlarını paylaşarak dile getirmelerini konu alıyor.

Pınar Fidan Stand Up

Pınar Fidan, bu hafta da başına gelen olayları anlatırken seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Pınar Fidan Stand Up 11 Ocak 21.30’da DasDas Alternatif Sahne’de.

Hep Hâlâ Şafak

‘Hep Hâlâ Şafak’, modern ve efsanevi arasındaki güçlü etkileşime yakalanan ve aile, bağımlılık, bağ ve kadınlık kavramlarını konu alan, sekiz kadının neşesini ve kalp kırıklığını anlatan iki oyundan oluşuyor. İki oyunun tek seferde oynandığı ‘Hep Hâlâ Şafak’, 12 Ocak 20.00’de DasDas Alternatif Sahne’de seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir İhtimal Daha Var

Ebru Nihan Celkan’ın kaleme aldığı, Barış Gönenen’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir İhtimal Daha Var’ ise 12 Ocak 21.00’de DasDas Açık Sahne’de seyirciyle buluşacak.