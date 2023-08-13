DenizBank VoiceUp A Capella Festivali 22 Ağustos’ta

Şef Başak Doğan’ın kurucu sanat direktörlüğünü yürüttüğü Vokal Akademi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen DenizBank VoiceUp A Capella Festivali’nde, uluslararası alanda önemli eğitmen ve şeflerin yönetiminde 25 farklı atölye ve 25’ten fazla konser düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından 550’den fazla müzisyenin ağırlanması ve beş binden fazla izleyicinin katılması beklenen DenizBank VoiceUp A Capella Festivali’nin ana grubu olarak, 40 yılı aşkın süredir tüm a capella müzik tutkunlarına ilham olan İsveçli The Real Group sahne alacak.

Dünyaca ünlü koro şefleri

Festivalde, dünyanın en başarılı ilk 10 korosu listesine giren Leioa Kantika Korala’nın kurucu şefi İspanya’dan Basilio Astulez ülkemizde ilk defa eğitim verirken; İsveçli The Real Group kurucusu Peder Karlsson, Hollandalı ünlü festival koreografı Panda van Proosdij’dan Basix ve M-Pact gruplarının kurucusu Morten Kjær, dünya koro müziğinin seyrini, yarattığı Vocal Painting şeflik tekniğiyle değiştiren Jim Daus Hjernøe gibi önemli isimler de atölye kürasyonlarında yer alacak. Stephan Lutermann, Annemarie Homan, Emily May't Hoen, Randy Esen, Freeplay Duo, Agnes Hapsari, Sven Keet, Ruben Smits ve Fidan Kurt Kasapbaşı gibi isimler ise çeşitli atölyelerle festivalde izlenebilecek.

Festivalde ayrıca, kadınların gücünü müzik alanında daha fazla desteklemek ve fırsat eşitliği konusunu masaya yatırmak üzere, sanat galerisi Arter’de, Dr. Aylin Vartanyan moderasyonunda; Melike Şahin, Ece Dizdar, Ceren Gündoğdu, koro koreografı Panda van Proosdij ve Başak Doğan’ın katılımıyla Müzikte Kadın Liderler başlıklı bir panel düzenlenecek.

19 farklı mekân

Festival; Cemal Reşit Rey, Kırım Kilisesi, İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi, Sanatçılar Parkı, Arter Sevgi Gönül Oditoryumu ve Arka Bahçe, Vosgeperan Ermeni Kilisesi, Santa Maria Kilisesi ve DenizBank Genel Müdürlüğü’nün de aralarında yer aldığı 19 farklı mekânda gerçekleştirilecek.