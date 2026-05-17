Denize saygıyla kurulan bir sofra

Ziya Kaçar ve Hakan Veli Şahin mesleklerinde 40 yılı aşan yolculuklarını Calipso Fish ile 2014 yılında yeni bir boyuta taşıyarak, aslında kendi ustalık eserlerini inşa ettiler. Küçükyalı sahilinde yükselen bu durağın balıkçı kültürünün temellerinde, "doğru deneyim her zaman karşılığını bulur" diyen bu vizyonun izleri var.

Calipso’nun Ruhu

Mutfaktaki anlayışlarını tanımlarken tercih ettikleri "Calipso" ismi tesadüf değil. Mitolojinin derinliğini ve denizin gizemini temsil eden bu isim, masaya gelen her tabakta kendini hissettiriyor. Ziya Bey’in mutfak felsefesi oldukça net: "Balığın doğasını bozacak kadar müdahale etme." Malzemeye güveniyorsanız, onu sosların veya ağır tekniklerin arkasına saklamanıza gerek kalmaz. Calipso’da imza, "az ama öz dokunuş" ile atılıyor. Modern sunumlar ve güncel teknikler kullanılsa da tabağın özü daima o geleneksel balık kültürüne sadık kalıyor.

Ziya Kaçar ve Hakan Veli Şahin (sağda)

Michelin rehberinde

Son 4 yıldır üst üste Michelin Rehberi’nde Bib Gourmand (fiyat-performans dengesi) ödülünü korumak, dışarıdan bakıldığında bir varış noktası gibi görünebilir. Ancak Hakan Bey için bu bir "prestij yükü." Çünkü zirveye çıkmak zordur ama orada aynı standartla kalabilmek gerçek bir maharet ister.

40 yıllık ortak akıl

İki dostun rollerini nasıl bu kadar kusursuz paylaştığının sırrı ise "ortak akıl"da gizli. Biri mutfakta, diğeri salonda yetişmiş olsa da her iki tarafın da süreçlere hâkim olması, misafirin yaşayacağı deneyimin 360 derece tasarlanmasını sağlıyor. Çalışanların burayı bir "iş yeri" değil, bir "hikâye ortaklığı" olarak görmesi, Calipso’nun aile ortamını doğuruyor. Aidiyet duygusu, burada en az mutfak teknikleri kadar önemseniyor.

Doğaya saygı

Gastronomi büyürken doğanın küçülmemesi gerektiğine dair olan inançları, mutfaktaki her hareketi şekillendiriyor. Mevsiminde balık kullanmak, denizlere saygı duymak ve sıfır atık hedefine yaklaşmak, onlar için bir "sosyal sorumluluk projesi" değil, denize olan bir minnet borcu.

Gelecek vizyonu

Bugün Calipso Fish, sadece bir restoran olmanın ötesine geçip, genç şefler için denize saygılı bir mutfak ekolünün temsilcisi olmayı hedefliyor. 40 yıl önce "karın doyurmak" için masaya oturan misafirden, bugün "deneyim ve hikâye" arayan gastronomi tutkununa evrilen süreci başarıyla yöneten bu ikili, vizyonlarını bir okula dönüştürme hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.