digitalSSM ile Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyon ve arşivlerine açık erişim

Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için müzenin koleksiyon ve arşivlerine “açık erişim” sağlıyor.

Türkiye’de bir müzeye ait tüm koleksiyon ve arşivlerin dijital ortama aktarıldığı öncü bir proje olma niteliği taşıyan digitalSSM’de, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi’ne ait tüm bilgiler, 77 binden fazla yüksek çözünürlüklü görsel ile yer alıyor.

digitalSSM’de eserlerin tarihleri, boyutları, malzemeleri ve teknik bilgilerinin yanı sıra koleksiyonlar üzerinde yapılan akademik araştırmalar sonucu ulaşılan bilgiler de bulunuyor. Ayrıca digitalSSM yazılım altyapısının eser detaylarına yüzde 200 yakınlaşma özelliği ile araştırmacıların normalde gözle göremeyeceği fırça darbeleri, boya katmanları ve kırılmaları gibi detayları incelemesine olanak sağlıyor.

Şimdiye kadar 200 bin kişinin erişim sağladığı digitalSSM, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler, araştırmacılar, müzeciler, Türk ve İslam sanatına ilgi duyanlar, koleksiyonerler ve sanat tarihi öğrencilerinin faydalanabileceği bir kaynak olarak,Türkiye’nin kültürel mirasının tanınmasına katkı sağlayacak akademik çalışmalar için önemli bir dijital sanat arşivi niteliği taşıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin koleksiyon ve arşivlerine digitalSSM adresinden erişebiliyor.