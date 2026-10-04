Doğum gününü müzikle hatırlamak…

Bir insanı hatırlamanın yollarından biri, onun sevdiği şeylere hayatımızda yer açmak… Dinlediği müziğe kulak vermek, önem verdiği bir uğraşı sürdürmek, bir araya gelip aynı eseri paylaşmak. Böyle buluşmalarda hatıralar, o akşam orada bulunanların hayatına da katılıyor. Bir doğum günü, müzikle kurulan ortak bir anıya dönüşüyor.

Hisar Okulları’nın kurucusu Feyyaz Berker’in doğum günü anısına hazırlanan konserin çıkış noktasında da onun klasik müziğe duyduğu sevgi var. Hisar Okulları Kültür Merkezi’nin yeni sezon buluşmalarından olan konserde keman sanatçısı Cihat Aşkın ile piyanist Cem Babacan, 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Hisar Okulları Atatürk Salonu’nda sahneye çıkacak.

Kanlıca’dan Sorrento’ya

Konser programında Johann Sebastian Bach, Giuseppe Tartini, Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert’in eserleri yer alıyor. Farklı dönemlerin müziklerini aynı akşam içinde dinlemek, kemanla piyanonun anlatım imkânlarını değişik bestecilerin dünyalarından takip etmemizi sağlayacak.

Programın iki durağına ayrıca dikkat çekmek isterim: Melisa Uzunarslan’ın Kanlıca Süiti ve Ernesto De Curtis’in Torna a Surriento’su. Eserlerin adları bile düşünceyi İstanbul Boğazı’nın bir semtinden İtalya kıyılarına taşıyor. Müziğin mekânlarla ve hatıralarla kurduğu ilişki, böyle karşılaşmalarda dinleyiciye de kendi çağrışımlarının peşinden gitme fırsatı veriyor.