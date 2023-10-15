“Dört Mevsim Divan” ilhamını doğadan alıyor

Kendimi bildim bileli benim için ayrıcalıklı mekânlardan birisi Divan Grubu’nun restoranlarıdır. En önce şunu söyleyebilirim yıllar içindeki ziyaretlerim, dostlarımla oralardaki buluşmalarım nedeniyle büyük bir anı birikimi sağlamışlardır belleğimde. Lezzetlerden, hizmetten hep memnun kalmışımdır. İşte bu köklü deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürülebilirlik ve mevsimsellik yaklaşımıyla birleştiren bir projeye imza attılar geçtiğimiz günlerde.

İnsanın ve doğanın ihtiyaçlarını karşılıklı düşünen bir prensiple, bir doğaya saygı projesi olarak hayata geçirilen 4 Mevsim Divan, sürdürülebilirliği bütünsel ve kapsayıcı bir yaklaşımla Divan restoranlarının işleyişine entegre etmeyi hedefliyor. Projeyle sürdürülebilirlik bileşenlerinin restoran mutfaklarından menülere kadar tüm süreçlere kalıcı olarak uyarlanmasını amaçlayan Divan Grubu, misafirlerini çevre dostu uygulamaların ve yenilikçi yöntemlerin kullanıldığı bir gastronomi deneyimine davet ediyor.

Kavun ve Kastamonu pastırması

Doğadan Tabaklara

Divan Grubu restoranları, 4 Mevsim Divan projesi kapsamında misafirlerine yılın her dönemine özel hazırlanan menüler sunacak. Menüler, Divan Grubu Executive Şefi Giancarlo Gottardo’nun liderliğinde mevsim döngülerine ve yerel ürünlere bağlı kalınarak hazırlanacak.

4 Mevsim Divan menüleri, orijinal reçeteleri mevsimsel ve yerel-coğrafi işaretli ürünler ile harmanlamanın yanı sıra biyoçeşitlilik, gıda hijyeni ve güvenliği, gıda mirası, gelenekler ve sıfır atık prensibi gibi önemli ilkelere bağlı kalınarak oluşturuluyor. Menüler ayrıca vegan-vejetaryen seçeneklerle birlikte Türk ve Dünya mutfağından çeşitli reçetelere yer veriyor. Bu sayede hem çevresel hem kültürel anlamda sürdürülebilirlik trendlerine uyum sağlayan menüler, yıl boyunca değiştirilerek misafirlere sunuluyor.

Sonbaharı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde Divan Sonbahar Menüsü, besin değeri açısından zengin sebzelerle ve taptaze balıklarla hazırlanan hafif tarifleriyle dikkat çekiyor. Trabzon mısır ununda kızarmış Karadeniz sardalyası, palamut dolması, Antalya limonlu mousse Divan Sonbahar Menüsü’nde yer alan mevsimsel lezzetlerden sadece birkaçı…

4 Mevsim Divan yenilikleri, tüm Divan Brasserie’ler, Divan Pastaneleri ve Divan Otel Restoranları’nda deneyimlenebiliyor.