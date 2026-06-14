Dört şefin aynı masada anlattığı gastronomi hikâyesi

Bodrum’un yaz takviminde gastronomi artık yalnızca iyi yemek yemekle sınırlı değil. Şeflerin, üreticilerin, ürünlerin ve hikâyelerin bir araya geldiği özel deneyimler, bölgenin gastronomi kimliğini güçlendiren önemli buluşmalara dönüşüyor.

Bu buluşmalardan biri de Gault&Millau Türkiye’nin Signature Dining Experience etkinliği yeni sezon ilk organizasyonu oldu. Ruins Luxury Resort’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yalnızca bir akşam yemeğinden ibaret değildi. İki gün boyunca süren program, Ege’nin ürün zenginliğini, Bodrum’un yaşam kültürünü ve uluslararası gastronominin güncel yaklaşımlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Bir gastronomi yolculuğu

Programın ilk günü Ruins Luxury Resort’te başladı. Konuklar öğle saatlerinde Senato Restaurant’ta ağırlandı. Akşam ise resort bünyesindeki Miraj Restaurant’ta hazırlanan özel menüyle gastronomi yolculuğu devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Sips’in Bodrum’daki mekânında farklı bir deneyim yaşandı. Miksoloji dünyasının önemli isimlerinden Simone Caporale’nin imzasını taşıyan kokteyller, gastronominin artık yalnızca mutfakta değil bardakta da ne kadar yaratıcı bir noktaya ulaştığını gösteriyordu.

Ertesi gün ise tempo Ege ruhuna döndü. Bölgenin yerel peynirleri, içecekleri ve ürünleri etrafında şekillenen tadımlar, gastronominin yalnızca şeflerin değil üreticilerin de hikâyesi olduğunu hatırlattı.

Aynı mutfakta dört farklı bakış açısı

Etkinliğin asıl odak noktası ise 3 Haziran akşamı gerçekleştirilen Signature Dining Experience yemeğiydi.

Slovenya gastronomisinin dikkat çeken isimlerinden, Milka Restaurant’ın kurucusu ve şefi David Žefran, Türkiye gastronomisinin önemli temsilcileri Emre Şen, Osman Sezener ve Atilla Heilbronn ile aynı mutfakta buluştu.

Bu tür organizasyonların değeri yalnızca yıldız şefleri bir araya getirmesinde değil. Asıl önemlisi, farklı coğrafyalardan gelen mutfak anlayışlarının aynı menü içinde ortak bir dil oluşturabilmesinde yatıyor.

Bir yanda Slovenya Alpleri’nin ürün odaklı yaklaşımı, diğer yanda Anadolu’nun güçlü lezzet hafızası ve Ege’nin mevsimsel zenginliği...

Ortaya çıkan menü de tam olarak bu çeşitliliğin yansımasıydı.

Menüde ürün başroldeydi

Akşam, Atilla Heilbronn’un hazırladığı küçük başlangıçlarla açıldı. Otlu gazpacho shot, ceviche ile kızarmış pirinç, incirli keçi peyniri crème brûlée ve dana tartarlı kızarmış pirinçten oluşan amuse-bouche seçkisi, gecenin ilk sürprizlerini sundu.

Ardından David Žefran’ın pancar, ayı yağı ve havyarı bir araya getiren tabağı geldi. Cesur ürün seçimleri ve dengeli aromalarla hazırlanan tabak, şefin mutfak anlayışını açık biçimde ortaya koyuyordu.

Emre Şen’in köy horozu, kuzu göbeği mantarı ve trüf humusla hazırladığı yorum ise Anadolu ürünlerinin çağdaş mutfakta nasıl farklı bir boyut kazanabileceğinin örneklerinden biriydi. Şefin burrata ve mascarpone dolgulu agnolotti tabağı ise İtalyan etkilerini Anadolu ürünleriyle buluşturan başarılı bir geçiş yarattı.

Osman Sezener’in lagos, rezene ve Bornova misketiyle hazırladığı tabak Ege karakterini sofraya taşırken, David Žefran’ın tavşan, yabani sarımsak ve yeşil kuşkonmazdan oluşan yorumu doğanın ve mevsimselliğin güçlü bir yansıması oldu.

Ana yemekte Sezener’in dana kaburga, enginar ve darıfülfül jus ile hazırladığı tabak, uzun pişirme tekniklerinin ürüne kattığı derinliği gösteren başarılı bir örnek olarak öne çıktı.

Gecenin finali ise Atilla Heilbronn’un yorumladığı fırın sütlaçla yapıldı. Şeftali, lavanta ve yulaf sütüyle hazırlanan tatlı, geleneksel bir lezzetin çağdaş mutfak diliyle yeniden nasıl anlatılabileceğini gösteriyordu.

Gastronomi sınırları kaldırdığında

Gecenin açılışında konuşan Gökmen Sözen, gastronomiyi yalnızca tabaktan ibaret görmediklerini vurguladı ve şöyle dedi:

“Gastronominin en güçlü yönlerinden biri, sınırları ortadan kaldırarak insanlar arasında bağ kurabilmesidir.”

Aslında gecenin özeti de buydu. Bir Sloven şefin, Ege kıyısındaki bir mutfakta Türk şeflerle birlikte çalışması; yerel ürünlerin uluslararası tekniklerle yorumlanması ve ortaya çıkan hikâyenin aynı masada paylaşılması... Gastronomi bugün yalnızca karın doyuran bir alan değil. Kültürler arasında köprü kuran, ülkeleri birbirine yaklaştıran ve insanları ortak bir deneyimde buluşturan güçlü bir iletişim dili. Ruins Luxury Resort’teki bu buluşma da tam olarak bunu gösterdi: Dört şef, sekiz tabak ve onlarca farklı ürün, tek bir hikâyenin parçasına dönüşebiliyor. Ve bazen bir akşam yemeği, uzun bir kültürel diyaloğun en lezzetli biçimi olabiliyor.