Dünya gastronomisinin yıldız isimleri Kasım’da Gastromasa’da

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en önemli uluslararası etkinliği “Gastromasa” için geri sayım başladı. Ülkemizin bu global markasının yaratıcısı, sevgili dostum Gökmen Sözen. Yaptığı çalışmalarda bir diplomat gibi hareket eden ve gastronomi sektörümüzün gelişiminde önemli bir rol sahibi olan Gökmen Sözen, Gastromasa için bu yıl da dünyanın en ünlü şeflerini İstanbul’a getiriyor.

Gastromasa, Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini üstlenen ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan bir etkinlik. Bu yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı, 4-5 Kasım tarihlerinde “Geography” teması çerçevesinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gastromasa’nın Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar konseptleri, sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirecek. Etkinlikte Ángel León, Dominique Crenn, Yoshihiro Narisawa, Rasmus Munk, Bruno Verjus, Andoni Luis Aduriz, Jordi Roca, René Frank, Yann Couvreur, Antonio Bachour gibi dünyaca ünlü şefler ve pastry şefleri, sommelierler ve miksolojistler, turizm ve ağırlama sektörünün en önemli yatırımcıları ve profesyonelleri, fikir önderleri, ulusal ve uluslararası markalar da yer alacak.

Antonio Bachour

Gastromasa Konferansı

Dünyaca ünlü şefler Coğrafya teması çerçevesinde ülkeleri için coğrafik değere ve öneme sahip ürünlerinin hikâyelerini, kendi mutfaklarının gelişimini, dünya mutfağındaki trendleri anlatacaklar; kendi coğrafyalarına özgü ürünleri kullanarak workshoplar gerçekleştirecekler.

Gastromasa Hospitality

Turizm ve ağırlama sektörünün en önemli temsilcilerinin yer alacağı Gastromasa Hospitality ile, turizm ve ağırlama sektörünün en önemli yatırımcılarını, ünlü şefleri, gastronomi profesyonellerini ve alanında uzman, önemli isimleri bir araya gelme fırsatı sunacak.

Gastromasa Bar

Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı içerisinde yer alacak olan Gastromasa Bar konsepti dünyaca ünlü, ödüllü sommelierler ve miksolojistler ilham veren hikâyelerini ve en son trendleri paylaşacaklar, kendi coğrafik içeceklerini hazırlayacaklar. Bar ve içeceklerin önemi ve kalitesi üzerine gerçekleşecek ilgi çekici workshop’lar ile konuklara benzersiz bir deneyim yaşatacaklar.

Gastromasa Pastry

Gastromasa Pastry konsepti ile pastacılık ekipmanlarının ve ürünlerinin önemi, pastacılık sektöründe yaratıcılığın artırılması gibi konularda pastacılık dünyasının en ünlü şefleri sektöre yön veren çalışmalar hakkında konuşulacak. Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı boyunca misafirler dünyanın en tanınmış şeflerini aynı anda görme fırsatına sahip olurken, stantları ile katılan firmaların yeni ürünlerini deneyimleme, workshopları izleme fırsatına da sahip olacaklar.

Gastromasa Londra Konferansı

Gastromasa London Konferansı & Fuarı ise ilk kez 2024 yılında, 28-29 Mayıs tarihlerinde dünya Gastronomisi’nin merkezi olan Londra’da, Olympia Congress Center’da gerçekleştirilecek.