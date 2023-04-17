Dünyanın en iyi kemancılarından Vengerov “Dayanışma” için 19 Nisan’da CRR’de!

Dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edilen Grammy Ödüllü virtüöz ve orkestra şefi Maxim Vengerov, 19 Nisan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. UNICEF Barış Elçisi de olan Vengerov’un yer alacağı “Dayanışma” başlıklı konser saat 21.00’de başlayacak.

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden sanatçılarımız kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin ricaları üzerine, Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov, gönüllü olarak konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Norveçli başarılı çellist Sandra Lied Haga’nın solist olarak yer alacakları konser, 19 Nisan akşamı CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Konserde sanatçılara, Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konserin sanatçı gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde "Birsen - Özcan Ulucan Sanat Fonu" adı altında depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.

Konserde, J. Brahms İkili Konçerto, L. Van Beethoven Üçlü Konçerto ve P.I. Tchaikovsky Romeo & Juliet Fantazi Uvertür icra edilecek.