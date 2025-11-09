Dünyanın müziği ve yeni keşifler İstanbul’da buluşuyor

Her sanat sezonu yeni bir yolculuktur. Kimi zaman bir melodinin peşinden gideriz, kimi zaman bir hikâyenin. Bu yıl İş Sanat, dinleyicilerini dört ayrı dünyaya davet ediyor: cazın özgür tınıları, fado’nun derin hüznü, Akdeniz’in genç sesleri ve Karayiplerin ateşli ritimleri…

Caz tarihinin yaşayan efsanesi Stanley Clarke, beş Grammy ödüllü virtüözlüğüyle 21 Kasım akşamı İş Kuleleri Salonu’nda olacak. 1970’lerde Chick Corea ile birlikte kurduğu Return to Forever grubuyla caz füzyonunun yönünü değiştiren Clarke, akustik ve elektrik basın sınırlarını zorlayan tekniğiyle dinleyiciyi benzersiz bir ritmik evrene taşıyacak. Ona sahnede Beka Gochiashvili (piyano), Cameron Graves (klavye) ve Mike Mitchell (davul) eşlik edecek.

Ardından 18 Aralık’ta sahneye Portekiz’in duygulu sesi Ana Moura çıkacak. The Rolling Stones ve Prince gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, fadoyu yenilikçi bir duyarlılıkla çağımıza taşıyor. Moura’nın sesi, Lizbon sokaklarının geceye karışan hüzünlü ezgilerini İstanbul semalarına getirecek.

Iván “Melon” Lewis

Genç caz nefesi

11 Şubat akşamıysa genç bir caz nefesi esecek: Rita Payés. Trombonuyla, zarif sesiyle ve annesi Elisabeth Roma’yla birlikte kurduğu samimi müzik dünyasında, gündelik şeylerin güzelliğini anlatıyor. Son albümü De Camino al Camino’dan şarkılar seslendirecek olan Payés’e sahnede Pol Batlle, Juan Rodríguez Berbín ve Horacio Fumero eşlik edecek. Onların müziği, İspanyol halk ezgileriyle cazın doğaçlaması arasında kurulan bir köprü gibi...

Ve sezonun baharına doğru, 16 Nisan’da, Küba enerjisi İstanbul’u saracak. Iván “Melon” Lewis ve orkestrası The Cuban Swing Express, Latin cazın kıpır kıpır coşkusunu modern yorumlarla birleştiriyor. Herbie Hancock’tan Michael Jackson’a uzanan sürpriz düzenlemelerle dolu konser, dinleyenleri yerinde tutamayacak kadar ritmik bir deneyim sunacak.

Bu dört konser, yalnız müzik değil; dört ayrı kültürün duygusunu, dilini ve nefesini İstanbul’a taşıyacak.

