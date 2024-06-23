Efes antik kentindeki Deneyim Müzesi “En İyi Müze” seçildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta kendi alanında en iyiler arasına girerek adını dünyaya duyurdu. 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak yayınlanan İngiltere merkezli Modriale Publishing Dergisi’nin yedincisini düzenlediği Mondo-Dr Awards, bu yıl Las Vegas’ta yapıldı. Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanıtmak amacıyla organize edilen ödülde özellikle mekânların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ve teknik donanımlar üzerine odaklanılıyor. Bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurul tarafından dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren Mondo-Dr Awards’ta bu yıl Türkiye’den Efes Deneyim Müzesi ödüle layık bulundu.

Ünlü müzeleri geride bıraktı

Dünyada ‘Deneyim müzeciliği’ni tarih anlatımı ile birleştiren ilk müzelerden biri olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, “En İyi Müze” alanında, Paris Eternal Mucha ve Danimarka’nın Carl Nielsen ve Regan Vest gibi müzelerini geride bırakarak ilk dört arasına girmeye hak kazandı. Finalde ise, Riyad’da bulunan Aramco VIP Visitor Center, Hindistan’da bulunan India in Fashion ve Paris’te bulunan Dome Des Invalides Müzeleri ile yarışan Efes Deneyim Müzesi, rakiplerini geride bırakarak Mondo-Dr 2024 Awards’da “Müzeler” Kategorisi’nde birinciliğe adını yazdırdı.

Geçtiğimiz sene aynı kategoride birinciliği Dubai’de bulunan “Museum of the Future” kazanmıştı.

Efes Deneyim Müzesi

Müze ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle antik Efes’teki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimleme imkânı sunuyor. “Immersive” teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikâyeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor. Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen şirketlerinden ve akademik kurumlarından mimarların, küratörlerin, tasarımcıların, sanatçıların, teknoloji uzmanlarının, tarihçilerin ve arkeologların olduğu geniş bir ekibin tasarladığı Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi deneyimletiyor.