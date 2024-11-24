“Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” İGA’da sergileniyor

İGA İstanbul Havalimanı, İGA ART aracılığıyla tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen “Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” sergisi, geçmişten geleceğe kurduğu bağ ile Osmanlı kültür mirasına katkıda bulunmayı hedefliyor. 31 Aralık’a kadar İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Katı Kuzey Koridoru’nda ziyaret edebilecek Sergi’de; Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık tarihine damga vuran beş padişahtan; Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid’e ait olan merasim kıyafetleri tanıtılıyor.

Nasıl hazırlandı?

Padişahların merasim kıyafetlerinin kumaş, desen ve kalıp özellikleri titiz bir araştırma sonucunda asıllarına sadık kalınarak Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde yeniden üretildi. Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını yansıtırken, kıyafetlerin başlık, ayakkabı gibi aksesuarları da bu özgün tasarımlara uygun şekilde hazırlandı. Kıyafetlerde kullanılan ve Enstitü’nün özel çalışmalarından biri olan saray kumaşları, Topkapı Sarayı’ndaki dönemi en iyi temsil eden örneklerine ve orijinal kaynaklara dayanılarak seçildi. Bu özel kumaşlar Enstitü atölyelerinde yeniden nakışlanarak kıyafetlerde uygun bir biçimde kullanıldı. Tüm bu çalışmalarla; Türk kaftan geleneği ve giyim kültürü, saray modası üzerinden tanıtılmayı amaçlanıyor.