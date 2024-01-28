Elite World Hotels & Resorts’tan 50 yılda 50 otel

Türkiye'nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 50 yıla yaklaşan deneyimini bir adım öteye taşıyor. Franchise iş modeliyle zinciri genişletmeye karar veren Elite World Hotels & Resorts, büyüme stratejisi doğrultusunda gruba dört yeni marka daha kazandıracak. Grup, kalitesinden ödün vermeden Türk turizmine katkı sağlamayı ve 2030 yılına kadar otel sayısını 50'ye çıkarmayı amaçlıyor.

Grubun ekonomi, orta segment, lüks segmentte Elite World Grand, Elite World, Elite World Comfy ve Elite World GO olmak üzere farklı misafir kitlelerine hitap eden dört markası bulunuyor. Toplam 11 otelle Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren Elite World Hotels & Resorts, Türkiye'nin yedi bölgesi başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında turizmde değer yaratma vizyonuyla hareket ediyor.

Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, ülkeye gelen turist sayısı ve turizm gelirini artırma gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu hedefe sadece büyük şehirler veya resort otellerle değil, ülkenin her ilinde konaklama tesislerinin kalitesini artırarak ulaşabiliriz. Turizmde çeşitlendirmenin önemli bir kriter olduğunu düşünüyoruz. Bundan hareketle biz de Elite World olarak bu çeşitlendirmeyi sağlayıp Türkiye’nin 7 bölgesinde otellerimizle var olmak istiyoruz” dedi. Elik Bezaroğlu, “Biz otellerimizle bu çeşitlendirmeye katkı sağlarken ülkemize yurt dışından gelen turist pazarlarındaki çeşitliliği de önemsiyoruz. Bu nedenle bu yıl global pazarlarda tanıtım çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Doğru hedef kitle, doğru bütçe ve hedeflerde turizmde istediğimiz yere geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, “Turizmde değişen trendlere hızla adapte olan Elite World Hotels & Resorts olarak farklı kategorilere hitap edecek dört yeni marka daha yaratarak turizmde çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu büyümeyi gelen talepler doğrultusunda 3 ve 4 yıldızlı oteller ağırlıklı olmak üzere franchise iş modeliyle Türk turizminin büyümesine katkı sağlamak isteyen yatırımcılarla birlikte gerçekleştireceğiz. Sektörde yerli zincir olarak sahip olduğumuz deneyim ve sunduğumuz uluslararası standartlardaki hizmetle yatırımcılara tüm hizmetleri paket olarak sunuyoruz. Sekizi kendi yatırımımız olan otellerimiz sayesinde yatırımcılarımızla aynı dili konuşuyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için yatırımcıları Türk turizminin büyümesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz doğrultusunda Türkiye’nin farklı illerine markamızı taşımak için yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Amacımız otel sayımızı artırmaktan öte kaliteden ödün vermeden turizme katkı sağlamak. Açtığımız otellerle istihdama da büyük ölçüde katkı sağlayacağız” dedi.