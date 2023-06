ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun yaz dönemi etkinlikleri 10 Temmuz’da başlıyor

Takip Et

ENKA Sanat Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı 10 Temmuz’da başlıyor. Farklı sanat dallarından seçkin örneklerle nitelikli yorumları bir araya getiren program, 16 Eylül’e kadar devam edecek. Öğrenciler etkinlik biletlerini, sanatın erişimine katkı sağlamayı amaçlayan ENKA Sanat’ın 40. yaşına özel 40 TL’den edinebilecek.

Konserler

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı, ENKA Sanat’ın daimî iki sanatçısı Fazıl Say ile Genco Erkal’ı aynı sahnede bir araya getiren bir konserle başlıyor. 10 Temmuz’daki konserde, Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak.

Teoman, 18 Temmuz’da geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarından özel bir seçki ile izleyici karşısına çıkacak. 28 Temmuz’da Birsen Tezer, son albümü Kâğıttan Kaptanlar albümü kapsamında şarkılarını seslendirirken Sabri Tuluğ Tırpan konuk sanatçı olarak yer alacak. Bu yıl 30. yaşını kutlayan Kardeş Türküler’in müzikle anlatı sanatını bir araya getirdiği, Jülide Özçelik’in konuk sanatçı olduğu Kıyıda konseri, 1 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak.

Kardeş Türküler



Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan sanatçı Sertab Erener ile gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 28 Ağustos’ta ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun konuğu olacak. Türk halk müziği parçalarını batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla yorumlayan, Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri’nin kurduğu Barabar, 29 Ağustos’ta müzikseverleri bir kez daha Anadolu topraklarında yolculuğa çıkaracak. Büyük Ev Ablukada, 6 Eylül’de gerçekleştireceği akustik konserle hayranlarıyla buluşacak.

Sahne sanatları

Dostlar Tiyatrosu’nun son oyunu İmparator 17 Temmuz'da, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun müzikli oyunu Aşkın En Kısa Gecesi 26 Temmuz’da tiyatro severlerle buluşacak. 31 Temmuz'da sahnelenecek Taşıdıklarımız performansı, Avrupa'nın en batı ve en doğu uçlarını temsil eden iki dans kumpanyasını, Eira ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nı bir araya getirecek. Fransız ekip Compagnie Kontamine’in sahneleyeceği LBLA Le Bel Amour performansının Türkiye prömiyeri 19 Eylül’de yapılacak.

Film gösterimleri

Film seçkisi Karanlık Gece ile başlayacak. Elvis 7 Ağustos’ta, Balina (The Whale) 9 Ağustos'ta gösterimde olacak. Dali Diyarı (Daliland) 11 Ağustos’ta, Frankenstein 14 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak. Maskeli Balo (Mascarade) 16 Ağustos’ta, Ela ile Hilmi ve Ali 21 Ağustos’ta, müzikal dram yapım Carmen 22 Ağustos’ta, Suç Bende (The Crime is Mine) 25 Ağustos’ta perdeye yansıyacak. Tüm film gösterimleri için “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası geçerli olacak.