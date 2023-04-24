ENKA Oditoryumu tiyatro severleri ağırlamaya devam ediyor

ENKA Sanat bu hafta yine dopdolu bir program ile sanatseverleri tiyatronun büyüleyici atmosferine davet ediyor. ENKA Oditoryumu’nda 26 Nisan Çarşamba akşamı Orchestra Theatre’ın ikinci yapımı Bir Terennüm ve 27 Nisan Perşembe akşamı Oyun Atölyesi’nin Acındırma Propaganda Birimi isimli oyunları sahne alacak.

Bir Terennüm

Kolektif üretimi odağına alan ve ilk kez sahnelenecek metinler ile izleyici karşısına çıkmayı hedefleyen Orchestra Theatre’ın ikinci yapımı Bir Terennüm, Firuze Engin imzası taşıyor. Oyunda, Çamlıca’da yaşayan bir ailenin komik, içli, tuhaf, sır dolu insanları; İstanbul’un farklı zamanlardaki sokağa çıkma yasağı günlerinde birbirleriyle buluşur, hafıza zamanı parçalar, her bir parçayı tekrar, tekrar çağırır. Ve bir terennüm bu buluşmalara eşlik eder. “Bir Terennüm”, 26 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Acındırma Propaganda Birimi

Yeton Neziray’ın yazdığı, Muharrem Özcan’ın yönettiği, gerçek bir hikâyeye dayanan Acındırma Propaganda Birimi, otoriter yönetimin toplum ve birey üzerindeki etkilerini, eleştirel ve mizahi bir dille sahneye taşıyor. Oyun Atölyesi’nin bu yeni oyununda sahnede Mustafa Kırantepe’yi, Hasibe Eren’i, Onur Özaydın’ı ve Ezgi Çoşkun’u izliyoruz. “Acındırma Propaganda Birimi”, 27 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak.