ENKA Sanat 2023’e özel iki konserle veda ediyor

ENKA Sanat, yılı iki özel konserle noktalayacak. ENKA’da ilk kez 10 yaşında sahne alan, klasik müziğe getirdiği yenilikçi soluk ile uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist Ayşedeniz Gökçin, gerçekleştirdiği turne kapsamında 25 Aralık’ta İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak. Konserde, Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri’nde (HIMA) En İyi Modern Beste Ödülü’nü aldığı Patterns albümünden Kelton dahil olmak üzere kendi bestelerinden oluşan repertuvarı yanı sıra dünya çapında ses getiren Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek. Gecenin finalinde ise sanaçı, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı bestesini çalacak ve böylelikle bir Türk ve kadın besteci olarak, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların müzikteki yansımasını sunacak.

Yılın son konserinde ise Borusan Quartet, 26 Aralık’ta sahne alacak. Ekip bu konserde, Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola’nın en sevilen yapıtlarından özel bir seçki sunacak. ENKA Oditoryumu’ndaki etkinlikler, saat 20.30’da başlayacak.