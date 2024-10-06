ENKA Sanat, sonbaharı caz ve klasik müzikle karşılıyor

ENKA Sanat’ın ENKA Oditoryumu’nda müzik severlerle buluşacak konser serisi, 15 Ekim Salı akşamı, Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’ın “Müzikal Armağan” konseri ile başlayacak.

Konser serisi, 22 Ekim Salı akşamı, Türk bestecilerinin eserlerini kaydederek kültür mirasımıza katkı sağlayan Dilbağ Tokay (viyolonsel) ve Emine Serdaroğlu (piyano)’ndan oluşan CelloPianoDuo ile İtalyan sanatçı Domenico Masiello (keman)’yu ilk kez aynı sahnede buluşturacak olan “Sonbahar Esintileri” ile devam edecek. ENKA’nın kurucularından iş insanı, olimpik düzeyde ülkemizi temsil etmiş başarılı bir sporcu, eğitim, spor ve sanatın destekçisi Sadi Gülçelik anısına gerçekleştirilecek olan özel gecede sanatçılar, Beethoven ve Haydn’ın sevilen trio repertuvarından romantik bir seçkiyi dinleyicilere sunacak.

Esen Kıvrak (keman), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Gökhan Aybulus (piyano), 12 Kasım Salı akşamı gerçekleştirecekleri “Tutkunun Sesi” başlıklı konserle dinleyicilerini müziğin en derin ve tutkulu köşelerine doğru bir yolculuğa çıkartacak.

14 Kasım Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu Mehveş Emeç’i konuk edecek. Emeç, “100 Yıllık Dostluk” adlı resitalde, müziğin dost kıldığı ve 19. yüzyılda yaşamış, Schubert, Chopin, Schumann, Çaykovski gibi büyük bestecilerin ölümsüz eserlerinden bir seçki sunacak.

Mehveş Emeç

Ruha dokunan besteler ve sesler

Caz dünyamızın önde gelen isimlerinden, piyanist ve besteci Kerem Görsev, yeni albümü “Clear Horizon”un albüm lansmanını 5 Kasım Salı akşamı gerçekleştirecek. Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Engin Recepoğulları ile birlikte sahne alacak.

Birsen Tezer, güçlü performansı ve duygu yüklü şarkılarıyla 20 Kasım Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak. Sanatçıya sahnede, Gürol Ağırbaş (bas), Tunç Öndemir (gitar&vokal), Emre Tankal (gitar) ve Derin Bayhan (davul) eşlik edecek.

Ceylan Ertem, 10 Aralık Salı akşamı sahne alacak.

Poyraz Baltacıgil

Borusan Quartet’ten

ENKA Sanat yılı, 17 Aralık Salı akşamı gerçekleşecek Borusan Quartet “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile kapatacak. Baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunulacak gecede, Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan ekibe, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun konuk sanatçı olarak eşlik edecek.