ENKA Sanat’ta müziğin ve tiyatronun buluştuğu günler

Bazı mekânlar vardır, takvimde sadece tarihleri değil, sesleri ve duyguları da taşır. ENKA Sanat, 4 Kasım – 23 Aralık tarihleri arasında müziğin ve tiyatronun iç içe geçtiği yeni sezonuyla, izleyicisini yine sanatın çok katmanlı dünyasına çağırıyor.

Sezon, Burçin Büke’nin “Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk” başlıklı konseriyle açılıyor. Klasik müziğin disiplininden cazın özgürlüğüne uzanan bu yolculukta sanatçıya Eylem Pelit ve Volkan Öktem eşlik edecek. Büke’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Piyano Sonatı adlı eserin ilk kez seslendirileceği bu konser hem bir prömiyer hem de sanatçının yaratım serüvenine tanıklık niteliğinde.

Ardından 2 Aralık’ta sahneye, İtalyan kemancı Davide Alogna ile piyanist Cana Gürmen çıkacak. “Müziğin Klasik Dokunuşları” konseri, zarafetle örülmüş bir repertuvarla klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

11 Aralık’ta Murat Cem Orhan’ın imzasını taşıyan “İkinci Yeni Şarkılar” projesi, şiiri, müziği ve tiyatroyu aynı potada eritiyor. Mert Fırat’ın sahnede şairleri canlandırdığı, Evrim Özkaynak’ın Tomris Uyar’ı yorumladığı bu özel gecede, müzikle kelimeler arasındaki ince bağ gözler önüne serilecek.

Murat Cem Orhan, Evrim Özkaynak, Mert Fırat

Genç yetenekler, büyük ustalar

Lale Tara Sanat Bursu’nun desteklediği genç müzisyenler, bu sezon da ENKA sahnesinde olacak. 18 Aralık’ta gerçekleşecek konserde Efe Şen (piyano) ve Yağmur Tuna (keman) klasik repertuvarın seçilmiş parçalarını seslendirecek. Gökhan Aybulus’un eşlik edeceği bu konser, genç sanatçıların ustalığa uzanan adımlarını belgeleyen bir durak olacak.

Sezonun finali ise 23 Aralık’ta “Yeni Yıl Konseri” ile Borusan Quartet’e emanet. Marin Goleminov, Fazıl Say ve Astor Piazzolla’nın eserleriyle süslenecek bu kapanış, müziğin coşkusunu yılın son günlerine taşıyacak.

Tiyatroda yüzleşmeler

ENKA Sanat’ın tiyatro seçkisi, sezonun ruhunu sahnede somutlaştırıyor.

18 Kasım’da, Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen “Bulaşıkçılar”, kadın oyuncuların yorumladığı ilk versiyonuyla dikkat çekiyor. Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın yer aldığı oyun, görünmeyen emeğe kara mizahın aynasından bakıyor.

Bir hafta sonra, 25 Kasım’da Halil Babür’ün yazıp yönettiği “Linçler ve Dudaklar” sahnede olacak. Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel ve Onur Gürçay’ın rol aldığı yapım, haklı olma ve uyum sağlama sancılarını bir yazarın iç dünyasından yansıtıyor.

27 Kasım’da Ahmet Sami Özbudak’ın dokunaklı metni “Tebdil” izleyiciyle buluşacak. İkiz kardeşlerin gizemli bir davetle yüzleştiği bu oyun, kimlik ve aile kavramlarını sorguluyor.

Aralık ayı

4 Aralık’ta Serhat Yiğit’in yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği “Aşk Biter mi?” sahnede olacak. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın etkileyici performansları, izleyiciyi yıllar sonra karşılaşan iki insanın kırılgan diyaloglarına davet edecek.

9 Aralık’ta Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, baba mirasının gölgesinde sıkışmış bir adamın mutfakla ve kaderle hesaplaşmasını anlatacak.