Erling Haaland Türk rapçi Lvbel C5'in şarkısı paylaştı, hayranları çoştu
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Lvbel C5'in şarkısını paylaşınca Türk kullanıcıların bir anda ilgisini çekti.
Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, Uber yolculuğu sırasında çalınan Türkçe şarkıyı kişisel Snapchat hesabından paylaştı.
Norveçli yıldız paylaşımında: “Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkı çalıyor.” notunu ekledi.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Erling Haaland'ın Türk hayranları Lvbel C5'in "Tak Tak Tak" parçasına, futbolcunun başıyla eşlik etmesine büyük ilgi gösterdi