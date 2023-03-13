Evin Sanat Galerisi’nin yeni karma sergisi “Yeniden Cesur Dünya” 21 Mart’ta açılıyor

Evin Sanat Galerisi, Osman Nuri İyem’in küratörlüğündeki “Yeniden Cesur Dünya” sergisini 21 Mart – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek. Sergi, galerinin temsil ettiği, yıllar içinde çalıştığı ve yeni birliktelikler kurduğu sanatçıların zamana yayılan yapıtlarından oluşuyor. Sergide Rahmi Aksungur, Setenay Alpsoy, Tuğçe Arıöz, Ahmet Elhan, Neş’e Erdok, Kader Genç, Hakan Gürsoytrak, Nasip İyem, Nuri İyem, Işıl Şimşek, Temür Köran, Emin Turan ve Devin Oktar Yalkın’ın yapıtları yer alıyor.

Serginin ismine ilham veren Aldous Huxley’in kanonik romanı Cesur Yeni Dünya, biyopolitikalar yoluyla tek bir merkezden yönetilen bir toplumu anlatıyor. Vatandaşlarına ütopya olarak sunulan bu dünyada savaşlar ve yoksulluk ile birlikte aile, kültürel çeşitlilik ve güzel sanatlar da ortadan kaldırılmıştır.

Güzel sanatlara sahip çıkma

Serginin kavramsal çerçevesi, krizlerin ve baskıların giderek arttığı günümüz dünyasını “Yeniden Cesur Dünya” olarak tanımlıyor. Ancak sergi, küratöryel metinde anlatılan Yeniden Cesur Dünya’yı tasvir etme iddiasında değil; romanda olduğu gibi gerçek hayatta da ‘feda edilmek’ zorunda kalınan güzel sanatlara sahip çıkma çabasında. İyem’e göre gerçek sanat, anlamak, anlamlandırmak, duygulanımlandırmak konusunda sorumluluk almaktan kaçmaz, kolaya kaçmaz ve bir başkasını suçlamaz; sorumluluk sahibidir.

Sergi, Foucault'nun Söylemin Birlikleri isimli makalesinden yola çıkarak, Evin Sanat Galerisi’nin geride bıraktığı 25 yılını ve geleceğini, yaşadığımız yeniden cesur dünyanın penceresinden ele alıyor.

Sanatçıların evrimleri ve söylem birliklerini izleyiciye aktarmak adına geçmişte ürettikleri yapıtlar ile güncel üretimlerinin birlikteliği gözetiliyor.