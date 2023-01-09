“Ey Vatan! Kuvayi Millîye’den Hâkimiyet-i Millîye’ye” İş Sanat YouTube kanalında

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Cumhuriyetimizin 100. yılında, İş Sanat, özel projelerinden birini daha izleyicileriyle buluşturdu. Harp coğrafyacısı, yazar Dr. Selim Erdoğan’ın sunduğu, İş Sanat tarafından Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla hazırlanan “Ey Vatan! Kuvayi Millîye’den Hâkimiyet-i Millîye’ye” başlıklı video serisinin ilk bölümü yayında.

Millî Mücadele ne zaman başladı? Mustafa Kemal Paşa'nın işgallere tepkisi ne oldu? İnönü Zaferi'yle neler değişti? Sakarya Nehri neden cephe hattı olarak belirlendi? İstiklal Harbi 9 Eylül'de sonlandı mı? Millî Mücadele’ye dair pek çok konunun ele alınacağı programda, deneyimli sunucu Gülay Afşar’ın ses verdiği soruları Dr. Selim Erdoğan yanıtlıyor.