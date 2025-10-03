Fabriek Roasting Co. nitelikli kahvede butik üretimle büyüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kahve, petrolden sonra dünyada en fazla ticareti yapılan ikinci emtia konumunda. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, iklim koşulları ve lojistikteki belirsizlikler fiyatları doğrudan etkiliyor. Brezilya’daki kuraklık ya da üretim bölgelerindeki hasat sorunları, kahve borsasında birkaç gün içinde yüzde 30’lara varan ani fiyat değişimlerine yol açabiliyor. Böyle hassas bir piyasada Türkiye’de nitelikli kahveye odaklanan firmalar da kalite ve farklılaşma stratejileriyle ayakta kalıyor. Fabriek Roasting Co. Kurucu Ortağı Gökalp İpek, firmanın hem yeşil kahve çekirdeği ithalatı hem de kavrulmuş kahve üretimi yaptığını kaydetti. İpek, “İthalatımızı genellikle Avrupa üzerinden karma konteyner yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında Brezilya ve Vietnam’dan da doğrudan çekirdek getiriyoruz. Ancak asıl işimiz Fabriek bünyesinde nitelikli kahve kavurmak ve satışını yapmak. Bu iş hobi olarak başladı, zamanla mesleğim haline geldi” dedi. Şirket, özellikle ev kullanıcılarına yönelik satış kanallarıyla öne çıkıyor. Aylık ortalama 4-5 ton kahve kavurduklarını belirten İpek, tüketici alışkanlıklarına dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de genellikle öğütülmüş kahve tercih ediliyor. Ancak bizim müşteri kitlemiz tamamen çekirdek kahve alıyor. Evde kahve hazırlama trendi giderek güçleniyor. Bu nedenle kahve makineleri ve ekipman satışlarında son dönemde ciddi bir artış söz konusu.”

Tadım, eğitim ve barista desteği

Şirket, yalnızca kahve satışıyla sınırlı kalmıyor; kahve kültürünün gelişimine de katkı sağlıyor. Tadım deneyimleri için açılan kafe, ticari bir işletmeden çok bir paylaşım alanı olarak konumlandırılmış. İpek, bu yapının sektöre nitelikli baristalar kazandırma hedefiyle örtüştüğünü vurgulayarak, “15 yıldır kahve sektöründeyim. Ekibime çok güveniyorum. SCA Türkiye 2024 Latte Art Şampiyonu Hüseyin Rahimler de bizimle birlikte çalışıyor. Ben aynı zamanda ulusal yarışmalarda jüri üyeliği yapıyorum. Baristalığın bir meslek olarak kabul görmesi ve bu alanda regülasyonların oluşması için de çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca yarışmalara hazırlanan baristalara özel eğitimler veriyoruz” bilgisini verdi. Fabriek, e-ticaret kanalları üzerinden hem kahve hem de ekipman satışı yapıyor. İpek, “Kendi sitemiz üzerinden satış yapıyoruz ve bu alanda dünyanın önde gelen markalarının ürünlerine de yer veriyoruz” diye konuştu. Gökalp İpek, satışlarda en çok 250 gramlık paketlerin tercih edildiğini aktardı.