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Fado’nun çağdaş sesi Cristina Branco İstanbul’a geliyor

25 yılı aşkın kariyeri boyunca 18 albüm yayımlayan Cristina Branco, İstanbul konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra “Mãe” albümünden parçalar seslendirecek.

Haber Merkezi
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Fado’nun çağdaş sesi Cristina Branco İstanbul’a geliyor
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Portekiz’in önde gelen Fado sanatçılarından Cristina Branco, yeni albümü “Mãe” ile Türkiye’de ilk kez konser verecek. Sanatçı, 16 Şubat’ta İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

Cristina Branco, geleneksel Fado müziğini modern tınılarla buluşturarak bu türün sınırlarını genişleten isimlerden biri olarak tanınıyor. Shakespeare ve ünlü Hollandalı şair J.J. Slauerhoff gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerinin dizelerini Fado müziğiyle birleştiren Branco, klasik Fado’nun hüzünlü anlatımına yeni bir perspektif kazandırarak daha iyimser ve hayat dolu şarkılara imza atıyor.

Son yıllarda Portekiz müziğinde daha çağdaş bir tarza yönelen Branco, 18. stüdyo albümü “Mãe” ile müzikal yolculuğuna yeni bir soluk getirdi. Sanatçı, albümünde Portekiz gitarı, piyano ve basgitar gibi enstrümanları kullanarak geleneksel Fado’ya modern dokunuşlar ekliyor.

25 yılı aşkın kariyeri boyunca 18 albüm yayımlayan Cristina Branco, İstanbul konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra “Mãe” albümünden parçalar seslendirecek.

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