Fazıl Say, Atatürk’ün anısına özel bestesiyle Enka Sanat’ta!

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’ndan önce, ENKA Oditoryumu'na konuk olacak. Geçtiğimiz yıllarda Beethoven'ın 32 sonatının tamamını yorumladığı 9 CD'lik kayıt projesini hayata geçiren sanatçı bu resitalde, Beethoven'ın iki eseri "Fırtına Sonatı" ve "Appassionata"yı yorumlayacak.

8 Kasım’da gerçekleşecek konserin son parçası ise Fazıl Say'ın, Atatürk’ün anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" olacak. Eser, Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde bulunan köşkünün ve çınar ağacının hikâyesini dinleyiciyle buluşturacak.