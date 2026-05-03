Fazıl Say bu kez cazla konuşuyor

Bir dönem gelir sanatçıların kariyerlerinde öyle bir eşik olur ki, geriye bakmakla ileriye yürümek aynı anda gerçekleşir. Fazıl Say’ın yeni projesi “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” tam da böyle bir eşikte duruyor. Yıllardır klasik müzikle kurduğu derin ilişkiyi bu kez cazın doğaçlamacı diliyle genişletiyor; ama bunu bir “geçiş” gibi değil, bir “genişleme” olarak yapmak istiyor. Çünkü burada mesele yalnızca tür değiştirmek değil. Mesele, anlatının biçimini yeniden kurmak. Sanatçının klasik müzikteki yaratıcı diliyle cazın doğaçlama ruhunu buluşturduğu bu özel proje, Fazıl Say Jazz Quintet ile hayat bulurken Škoda, bu yolculuğa eşlik ediyor. Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşuyor.

Klasik disiplin, cazın özgürlüğü

Projeye yakından bakınca şunu fark ediyorsunuz: Bu bir yorum projesi değil. Fazıl Say, cazı “çalmak” yerine onun içinde yeniden yazıyor. Yeni besteler var, eski eserlerin dönüştürülmüş halleri var ama asıl olan, bu iki dünyanın birbirine değdiği o ince hat. Ve o hatta yalnız müzik yok: Toplumsal meseleler, doğa, şehir, insan… Hepsi bu repertuvarın içine sızmış durumda. Bu nedenle konser, yalnızca kulağa değil, zihne de hitap eden bir deneyime dönüşüyor.

Kesintisiz bir anlatı

Bu projeyi farklı kılan bir başka unsur da sahne kurgusu. Parça parça ilerleyen bir konser değil bu. Başından sonuna tek bir bütün olarak düşünülmüş, kesintisiz akan bir yapı. Yaklaşık 75–80 dakika süren performans, bölüm aralarıyla kesilmiyor. Dinleyici, müziğin içinde dolaşmıyor; onunla birlikte sürükleniyor. Bir anlamda konser, “çalınan eserler” değil, “kurulan bir hikâye” haline geliyor.

Sahnede bir birliktelik hali

Bu hikâyenin taşıyıcıları ise güçlü bir ekip: Vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın, davulda Ferit Odman… Her biri kendi alanında söz sahibi müzisyenler. Ama burada bireysel virtüözite kadar önemli olan şey, birlikte kurdukları enerji. Cazın doğası gereği her performans biraz değişiyor, biraz yeniden doğuyor. Bu da her konseri tekil ve tekrar edilemez kılıyor.

Yaz akşamlarında…

Turne, Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılıyor. Açık hava sahneleri, antik tiyatrolar, amfiler… Mekânlar da en az müzik kadar anlatının bir parçası. Ayvalık’tan başlayıp Bodrum’a, oradan İstanbul’a ve Anadolu’nun farklı duraklarına uzanan bu rota, aslında yalnızca bir konser dizisi değil. Bir yaz boyunca süren, şehir şehir dolaşan bir müzikal düşünme hali.

Müzik yalnızca ses değildir

Bu projeye bakarken aklımda kalan en güçlü duygu şu oldu:

Müzik bazen sadece ses değildir. Bazen bir duruş, bazen bir itiraz, bazen de dünyayı yeniden okuma biçimidir. Fazıl Say’ın bu yeni çalışması da tam olarak burada duruyor: Klasikten gelen bir hafıza, cazın sunduğu özgürlükle birleşiyor ve ortaya yalnızca dinlenen değil, üzerine düşünülen bir sahne çıkıyor.

Belki de asıl mesele şu: Fazıl Say’ın konserleri, dinlediğinizde bitmez. Salondan çıktığınızda da içinizde çalmaya devam eder.

Konser tarihleri:

19 Temmuz Pazar / Balıkesir / Ayvalık Amfi Tiyatro

24 Temmuz Cuma / İzmir / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

25 Temmuz Cumartesi / İzmir / Efes Antik Tiyatrosu

26 Temmuz Pazar / Muğla / Bodrum Antik Tiyatro

2 Eylül Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

3 Eylül Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

13 Eylül Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

16 Eylül Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu

17 Eylül Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

27 Eylül Pazar / Ankara / Bilkent Odeon

Biletler 4 Mayıs Pazartesi saat 10:30’da satışta.