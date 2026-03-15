Fener’den Balkanlara uzanan bir hikâye

İstanbul’un tarihine bakarken bazen tek bir mahalle bütün bir imparatorluğun aynası gibi görünür. Haliç kıyısındaki Fener de işte böyle bir yer. Küçük bir mahalle ama etkisi Balkan başkentlerine, saray koridorlarına ve diplomasi masalarına kadar uzanan bir tarih… Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) açılan “Cümle Fener Burada: Hane, Mahalle, Saray ve Şehir” başlıklı sergi, bu çok katmanlı hikâyeyi gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Namık Günay Erkal, Firuzan Melike Sümertaş ve Haris Theodorelis-Rigas’ın üstlendiği sergi, 24 Ocak 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Bir mahalleden imparatorluğa

18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin Fenerli Rum devlet adamlarını Eflak ve Boğdan voyvodalıklarına ataması, Fener’i yalnızca bir mahalle olmaktan çıkarıp uluslararası bir siyasal merkeze dönüştürdü. Serginin çıkış noktası da bu. 1719’da Bükreş’te yaşayan bir âlimin yazdığı mektupta geçen şu cümle, serginin ruhunu özetliyor: “Cümle Fener burada; artık İstanbul’u hatırlamıyorum.” Bu söz aslında bir gerçeği anlatıyor: Fenerli seçkinler yalnızca İstanbul’da değil, Balkan prensliklerinde de güçlü bir siyasi ve kültürel ağ kurmuşlardı.

ANAMED’in dört yıl süren “Fenerlilerin Maddi Dünyası” araştırma programı kapsamında hazırlanan sergi, işte bu ağın izini sürüyor. Sergide ziyaretçiyi yalnızca tarihsel metinler karşılamıyor. Nadir kitaplar, arşiv belgeleri, haritalar, tablolar ve mimari çizimler sayesinde yaklaşık bir yüzyıla yayılan bir kültürel dünya adım adım görünür hale geliyor,

Sergi için özel üretilen işler

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan üç boyutlu hane ve mahalle modelleri, Fener’deki mimari düzeni yeniden kuruyor. Koç Üniversitesi KARMA XR Lab ise ziyaretçilere dijital ortamda gezilebilen bir “Fener Evi” deneyimi sunuyor. Böylece sergi yalnızca belgelerle değil, mekân duygusuyla da izleyiciyi tarihin içine çekiyor.

Sergi, Fenerli Rumların Osmanlı dünyasındaki rolünü yalnızca siyasi bir hikâye olarak anlatmıyor. Ticaret, eğitim, diplomasi ve dini kurumlar arasında kurulan ilişkiler ağı, bu seçkin sınıfın gücünün aslında ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Divân-ı Hümâyun tercümanlığı gibi görevler sayesinde Osmanlı bürokrasisinin merkezine yerleşen Fenerliler, bir yandan sarayla yakın ilişkiler kurarken diğer yandan Patrikhane ile güçlü bağlar oluşturdu. Bu durum onları imparatorluk içinde etkili ama aynı zamanda kırılgan bir konuma yerleştiriyordu.

Serginin en ilgi çekici bölümlerinden biri Fener’deki konut mimarisine ayrılmış. İki parçalı kıyı evleri, iç mekânlarında yer alan gizli kubbeli salonları ve diplomatik kabul alanlarıyla yalnızca bir yaşam mekânı değil, aynı zamanda bir temsil sahnesi işlevi görüyordu. Bu evler Fenerli elitin hem Osmanlı bürokrasisiyle hem de Balkan prenslikleriyle kurduğu ilişkilerin mekânsal karşılığıydı.

Balkan başkentlerine…

İstanbul’dan Eflak ve Boğdan’a uzanan yollar, sergide yalnızca bir ulaşım hattı olarak ele alınmıyor. Bu güzergâhlar aynı zamanda ticaretin, diplomasinin ve kültürel etkileşimin damarlarıydı. Voyvodaların tören alaylarıyla yapılan yolculuklar, Osmanlı dünyasının farklı coğrafyalarını birbirine bağlayan sembolik bir gösteriye dönüşüyordu. Özellikle Bükreş, Fenerliler döneminde Doğu ve Batı’nın etkilerini bir araya getiren hareketli bir başkent olarak öne çıkıyor.

İktidarın kırılganlığı

Sergi yalnızca yükseliş hikâyesini anlatmıyor. Voyvodalık görevi, sürgünler, görevden alınmalar ve yeniden atamalar Fenerli elitin hayatında sürekli bir belirsizlik yaratıyordu. İstanbul’a dönüş, Boğaz kıyılarındaki yalılar ve yeni temsil alanları bu belirsizliğin mekânsal izlerini taşıyor.

Yüzyılın başındaki devrimler ve Balkan ayaklanmaları Fenerli ağlarını temelden sarstı. Yeni ulus devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte Fenerli aileler farklı coğrafyalarda farklı kimlikler üstlendi. Serginin son bölümü bu mirası, ulusal tarih anlatılarının ötesinde daha geniş bir kültürel perspektiften yeniden değerlendirmeyi öneriyor.

Fener mahallesinden Balkan başkentlerine uzanan hikâye, Osmanlı dünyasının çok katmanlı yapısını hatırlatıyor: farklı kültürlerin, dillerin ve siyasal ilişkilerin iç içe geçtiği bir tarih. ANAMED’deki bu sergi de tam olarak bunu yapıyor. Bir mahalleden yola çıkıp koca bir imparatorluğun haritasını yeniden çiziyor.