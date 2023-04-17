Feriye’de pop-up restoran: 7 Mehmet Boğaz’da misafirlerini bekliyor!

Yeme-içme grubu c-paces’in bünyesindeki markalardan biri olan Feriye, 6-7 Mayıs’ta, Antalya’nın meşhur restoranlarından 7 Mehmet ile pop-up restoran etkinliklerine başlıyor. Michelin Guide 2023 Tavsiyeli Lokanta Feriye’de “Bi’ Boğaz Havası, Şehirde Yeni Lezzet Molası” sloganıyla gerçekleşecek pop-up etkinliği; yeni lezzetler, farklı tatlar ve özgün sunumlarla gastronomi deneyimi yaşamak isteyenleri ağırlamayı hedeefliyor.

7 Mehmet

Antalya’nın en tanınmış restoranlarından 7 Mehmet; mevsiminde kullanılan sebzeleri, meyveleri, eti ve balığı tercih ederek malzemelerin en lezzetli oldukları zamana uygun bir şekilde hazırlanan menüsü ile doğallığı ön planda tutuyor. Restoranın 3. nesil temsilcisi Şef Mehmet Akdağ; atadan kalma teknikleri yeni tekniklerle harmanlayarak Akdeniz’in yerel lezzetlerini ve geleneksel Türk mutfağını yeniden yorumluyor. Şef Akdağ, yerel üreticilerle yakın ilişkisi, iş birliği ve yaratıcılığı sayesinde yiyecek israfını önlemeye ve sürdürülebilirliği desteklemeye odaklanıyor.