Ahmet Güneştekin'in "Kayıp Alfabe" sergisiyle Feshane, tarihe ve sanata ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat projeleri arasında yer alan sergi, 17 Ocak - 20 Temmuz 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul'un kültür hayatına kazandırılan tarihi Feshane binasında küratörlüğünü Christoph Tannert'in üstlendiği sergide Güneştekin'in çok yönlü sanat pratiğinin geniş bir yelpazesini izleyiciyle buluşturacak.

"Kayıp Alfabe", hafıza, göç, tarih ve mitoloji gibi evrensel temaları ele alırken, sanatçının farklı disiplinlerden beslenen zengin üslubunu gözler önüne serecek. Sergide, enstalasyonlardan hafıza çalışmalarına, video ve ses işlerinden heykellere, tuvallerden seramiklere kadar geniş bir yelpazede eserler sunulacak.

Ahmet Güneştekin

Çok katlı bir anlam dünyası

Ahmet Güneştekin yeni sergisinde, gündelik hayatın sıradan nesnelerini kullanarak geçmişin izlerini sürerken, bu nesneleri mitoloji ve tarihsel anlatılarla bağlantılandırarak çok katmanlı bir anlam dünyası yaratıyor. Sanatçı, alfabeleri yalnızca dilin bir aracı olarak değil, aynı zamanda kültürler ve kimliklerarası etkileşimin birer sembolü olarak ele alıyor. Bu bağlamda sergide kayıp dillerin ve kültürlerin izini sürerek, geçmişle bugün arasında bir köprü kurmayı amaçlanıyor.

Serginin dikkat çekici bölümlerinden biri olan "Bin Yılların Tanıkları", Anadolu'nun zengin tarihsel ve kültürel mirasına odaklanıyor. Güneştekin, bu bölümde Anadolu'nun son üç bin yıllık kültürel coğrafyasından izler taşıyan sikkeleri, bronz heykellerle bir araya getirerek tarih ve sanat arasında bir diyalog kurmayı hedefliyor.

"Kayıp Alfabe" sanatseverleri düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Nesnelerin hafızası, dilin gücü, kültürlerin etkileşimi gibi temaları ele alan sergi, izleyicileri geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Alfabe Meleği, 2024, enstalasyon

Geliri öğrencilere ve okullara

DG Art Project iş birliğiyle ve Angelo Bucarelli ile Paola Marino’nun sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen "Kayıp Alfabe" sergisi, Yıldız Holding'in ana sponsorluğunda düzenleniyor. Sergiye eşlik eden kapsamlı katalog, Murat Ülker'in önsözü, Christoph Tannert'in küratöryel yazısı ve Şener Özmen'in sanatçıyla yaptığı bir söyleşiyle zenginleştirilmiş. "Bin Yılların Tanıkları" bölümünü içeren ayrı bir katalog ise Bilfen Okulları sponsorluğunda yayınlanıyor. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu katalogların satışından elde edilecek gelir, Güneştekin Vakfı aracılığıyla sanat öğrencilerine ve okullara destek amacıyla kullanılacak.