Fluxus, kahvede sanatın akışını yaşatmayı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - “Kahvede sanatın akışını yaşatmak” mottosuyla yola çıkan Fluxus Coffee, Güney Marmara’da büyüme atağını sürdürüyor. Bölge Satış Direktörü Mümin Keskin, şirketin vizyonunu “kahve içmenin ötesinde bir deneyim yaratmak” sözleriyle özetledi. Keskin, “Bizim için kahve yalnızca bir içecek değil, duygularla bütünleşen bir ritüel. İnsanlara lezzetin yanı sıra estetik, duygu ve ruh taşıyan bir kahve yolculuğu sunmayı hedefliyoruz” dedi. Fluxus Coffee olarak kahve çekirdeklerini yalnızca özenle seçilmiş, tek kökenli ve yüksek kalite standartlarına sahip çiftliklerden temin ettiklerine işaret eden Keskin, “Özellikle Specialty Coffee Association (SCA) puanı 80’in üzerinde olan çekirdekleri tercih edilyoruz. Rainforest Alliance ve Fair Trade sertifikalı çiftliklerle iş birliği yapılarak hem çevresel hem de sosyal sorumluluk konusuna özen gösteriyoruz. “Satışlarımız sadece ticari bir faaliyet değil; kaliteye, doğaya ve üretici emeğine sahip çıkmanın da göstergesi” diye konuştu.

“Kahve kültürüne katkı sunuyoruz”

Fluxus’u kahve severlerin zihninde sanatla özdeşleştirmeyi hedeflediklerini anlatan Mümin Keskin, Sakarya Kırkpınar’daki tesislerinde üretimin aynı sıra tadım etkinlikleri, workshoplar da düzenlediklerini aktardı. Fluxus’un sloganının “Akışına Bırak” olduğunu hatırlatan Keskin, “Her fincan bizim için bir sanat eseri. Hedefimiz sadece satış değil; kahveyi sanatsal bir deneyime dönüştürmek ve etik değerlerle farklılaşmak” değerlendirmesini yaptı. Fluxus Coffee, ağırlıklı olarak beyaz yaka çalışanların bulunduğu firma ve fabrikalara kahve temini sağlıyor. Kırkpınar’daki tesiste, kahvenin bileşenlerini bozmadan kalite ve lezzeti koruyacak şekilde üretim yapılıyor. Tesis, alanında dünyanın önde gelen markalarının makineleriyle kurulu bir altyapıya sahip. Mümin Keskin, “Günümüzde kahve tüketimi ciddi oranda arttı. Şirketlerde çalışanların performansından müşteri ağırlamaya kadar pek çok noktada kahve önemli bir unsur. Biz de işbirliği yaptığımız firmalara en iyi kahveyi ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi. Güney Marmara Satış Direktörlüğü, yalnızca Bursa’da değil; Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Afyon ve Kütahya gibi illerde de etkinliğini artırıyor. Keskin, “Kalite ve lezzetin korunduğu kahveye ulaşmak artık daha da önemli. Biz de bu bölgelerde büyüyerek kahve kültürüne katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Fluxus Coffee, yalnızca kahve sunmakla kalmıyor; baristalar için profesyonel ekipmanların satışını da gerçekleştiriyor. Dünyaca bilinen markaların ekipmanları hem fiziki hem de e-ticaret kanalları üzerinden satılıyor. Ayrıca, Türk kahvesi taş değirmende öğütülerek özel bir yöntemle tüketicilere sunuluyor. Keskin, “Kahve alanında giderek derinleşen, butik ve niş bir anlayışı benimsiyoruz” açıklamasını yaptı.