Food Fest Antalya Gastronomi Festivali gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi

Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali programı kapsamında 3 gün boyunca devam eden; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, konserler, yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından takip edildi. “Antalya’dan Dünya’ya” mottosuyla düzenlenen festival, Türkiye ve dünyadan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri bir araya getirdi.

Antalya’nın deniz, kum, güneş imajının yanında gastronomik değerlerinin de hak ettiği yeri alması gerekiyor. Düzenlenecek tür etkinlikler ile şehrin dünya turizm destinasyonları arasında gastronomisiyle de öne çıkacağına inanıyorum, çünkü ne yazık ki şimdiye kadar konukların ilgisini yeterince çekmeyen müthiş bir yemek dağarcığı var. Festival boyunca konu, çeşitli paneller ve söyleşilerde de ele alındı. Bu panellerden“Yiyecek & İçecek Hizmetlerinde Uygulanan Yenilikçi Yaklaşımların Tüketici Tercihlerindeki Etkisi” konulu olanın moderatörlüğünü ben üstlendim. Uğur Sezen / Crystal Hotels Yiyecek & İçecek Koordinatörü, Eylül Candan / Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts Yiyecek & İçecek Müdürü, Kudret Sarıçiftçi / Limak Lara Hotel Yiyecek & İçecek Müdürü, Bülent Sargın / Gloria Golf Resort Belek Yiyecek & İçecek Müdürü konuklarımda.



Muhittin Böcek

2’nci Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali finalinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şunları söyledi:

“Antalya’mız turizm anlamında son derece popüler bir şehir. Yabancı turist ziyaretinde dünyada 10’uncu Avrupa’da 1’inci sıradayız. Ancak biz yerelden kalkınma projeleriyle şehrimizi daha ileriye taşıma yolunda üreticimizi destekliyor, gastronomi alanındaki çalışmalarımızla da kentimizi lezzet tutkunlarının uğrak yeri haline getirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali de bu anlamda bize ciddi faydalar sağladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Ben de başta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen olmak üzere organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.