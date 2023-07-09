Four Seasons Hotel Bosphorus Jo Malone London işbirliğiyle özel çay saati

Four Seasons Hotel Bosphorus, terasında, Jo Malone London’ın beş imza kokusundan ilham alan çay saati menüsünde, özgün kokuları lezzetlerle buluşturuyor. Çay saati menüsü ay sonuna kadar her gün 15:00-18:00 saatleri arasında Grace Brands Patisserie’de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Menüde Jo Malone London’ın ikonik kokuları olan Lime Basil & Mandarin'den, English Pear & Freesia'ya, Peony Blush & Suede'den, Wood Sage & Sea Salt ve Myrrh & Tonka'ya kadar beş kokunun notalarından ilhamla hazırlanan lezzetler yer alıyor.

Misafirler, otelin Executive Pastry Chef’i Yalçın Köse ve Executive Chef’i Görkem Özkan önderliğinde hazırlanan çay menüsünde; narenciye ve adaçaylı tart, sakız aromalı crème brulee – çikolata “tonka”, gül kurusu mereng – çarkıfelek kreması gibi lezzetlerle buluşuyor, karamelize kırmızı elma ve yasemin ganaj ile “chocolate box”, misket limonu kabuğu ve mandalina “cremeux” gibi ayrıcalıklı tatları deneyimleyebiliyor. Aynı zamandaözel sandviçler de menüde yer alıyor. Bu özel çay saatinde porselen markası Pip Studio’nun Blushing Birds koleksiyonundan tabaklar kullanılıyor.