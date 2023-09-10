Four Seasons Hotel Sultanahmet ve Museum Hotel Kapadokya lezzetleri için buluşuyor

Four Seasons Sultanahmet, misafirlerini zengin bir gastronomi programı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu içeriklerin üçüncüsünde Museum Hotel’in Executive Chef’i Saygın Sesli ve ekibinin katkılarıyla hazırlanan özel öğle ve akşam yemeği, menüsünde yer alan Kapadokya’nın yöresel tatlarıyla misafirleri bir lezzet yolculuğuna çıkacak. 20-23 Eylül günlerinde gerçekleşecek bu lezzet festivalinde, Kapadokya’nın geleneksel tatları, modern yorumlarla bir arada sunulacak.

Öğle yemeği

‘Yaşayan Müze’ konseptiyle dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan Museum Hotel’in şefi Saygın Sesli ve Four Seasons Hotel’in Executive Chef’i Özgür Üstün’ün birlikte hazırladığı öğle yemeği menüsünde; Aşk Vadisinden Narince ve Emir bağlarının körpe yapraklarıyla hazırlanıp domates sos ve sarmısaklı yoğurt ile sunulan yaprak sarma, fesleğen ve sumak ekşili sos ile hazırlanan Soğan Dolma, otelin bahçesinde yetişen ve taze baharatlar, köy tereyağı, topaç sarımsağı ile buluşan Kapadokya patatesi de bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş, Kapadokya’ya has bir mantı olan çömlek peyniri dolgulu perevü, reyhanlı domates sosu ve rende keçe peyniri eşliğinde servis ediliyor. Pişmaniye yatağında krema ve karamel sos ile hazırlanan armut tatlısı ile yemek sona eriyor.

Akşam yemeği

Akşam yemeği menüsü ise etli bamya çorbası ve Kayseri mutfağının en özel lezzetlerinden yedi kat sebit zırh kıyma ve yoğurt sos ile hazırlanan Kayseri yağlaması ile başlıyor. Kapadokya patatesi, Kayseri pastırması, yaban mersini, çam ve Antep fıstıkları eşliğindeki pastırmalı humus ve kadim bir tören yemeği olan, 8 saat ağır odun ateşinde pişen tandır kaburga menünün en iddialı lezzetleri arasında yer alıyor. Sadrazam Damat İbrahim Paşa döneminde Saray mutfağında çalışan aşçıların yöre halkına aktardığı en geleneksel şekliyle kuru meyveler ile doldurulan ve köy pekmezinde ağır ateşte pişirilen kayısı, erik, incir ve hurma kurusuyla hazırlanan tatlı yahni ise günlük manda kaymağı ile birlikte final yemeği olarak sunuluyor.

Ülkemizin sevilen tatlara sahip şehirlerinden Hatay ile başlayan, Malatya ve Kapadokya ile devam eden gastronomi deneyimi, ekim ayında Bay Nihat, Köfteci Osman ve kasım ayında Çemen’s Mutfak ile yerel lezzetlerin sevilen markalarını misafirleri ile buluşturmaya devam ediyor.