“Frida Kahlo'nun Günlükleri” yeniden AKM’de

Frida Kahlo’nun Günlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Türkiye Kültür Yolu Festivali’’ kapsamında İstanbul ve Antalya’da sanatseverlerle buluşmuştu. İki ayda 75 bin kişinin ziyaret ettiği Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi yoğun ilgi üzerine İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde 23 Mart’a kadar yeniden izlenebiliyor. Proje Yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman’ın yaptığı, Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan dünyadaki ilk sergi olma özelliğini taşıyan "Frida Kahlo'nun Günlükleri", sanatçının iç dünyasına ve sanatına ışık tutuyor. Ziyaretçiler, Frida'nın günlüklerindeki düşünceleri, duyguları ve ilham kaynaklarını yakından inceleyerek, sanatının derinliklerine inebiliyor.

Acılarla yoğrulan yaşam

Sergi, Frida Kahlo'nun hayatını derinden etkileyen fiziksel acılarını ve bu acıları sanatına nasıl yansıttığını da gözler önüne seriyor. Çocuk felci ve genç yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kahlo, acılarını tuvallere dökerek hem kendini ifade etmiş hem de izleyicilere ilham verdi.

Diego Rivera ile tutkulu aşk

Frida Kahlo'nun hayatında önemli bir yere sahip olan büyük aşkı Diego Rivera ile ilişkisi de sergide ele alınıyor. Kahlo'nun günlüklerinde yer alan Rivera'ya dair düşünceler, duygular ve anılar, ziyaretçilere bu tutkulu aşk hikâyesi hakkında da bilgi veriyor.

İlham veren sanatçı

Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve özellikle kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla sanat tarihine damga vuran Frida Kahlo, ölümünden 70 yıl sonra bile ikonik bir figür olarak anılıyor. Sergi, Frida'nın hayatını ve sanatını kutlarken, aynı zamanda onun mirasının bugün nasıl yaşadığını da gösteriyor.