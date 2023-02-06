FSUMMIT turizm ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini Antalya’da buluşturacak

Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler kurmayı hedefleyen Sözen Organizasyon, sektörün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin gastronomi turizminde çekici bir destinasyon haline gelerek markalaşması amacıyla gerçekleştirdiği III. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’te turizm ve gastronomi paydaşlarını “Destinasyon & Markalaşma” teması ile bir kez daha bir araya getiriyor.

İlk yıldan bu yana birçok kurum ve kuruluşun desteklediği Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, bu yıl da yüzlerce sektör profesyonelini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Zirve, ülkemizin gastronomi turizminde markalaşması için destinasyon çekicilik unsurunun ön plana çıkarılmasına odaklanıyor. Türkiye’yi ve Antalya’yı dünyada bir turizm destinasyonu ve gastronomi markası haline getirme hedefiyle düzenlenen FSUMMIT, Antalya NEST Congress & Exhibition Center’da 25-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kimler katılıyor?

FSUMMIT’te ulusal ve uluslararası HORECA sektörü, turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, F&B direktörleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri, marin turizmi profesyonelleri ve sektöre değer katan ve aralarında Javier de las Muelas, Paco Roncero, Arda Türkmen, Gamze Cizreli, Mehmet Yalçınkaya, Ömür Akkor, Mehmet Akdağ ve Uğur Talayhan’ın da olduğu önemli isimler bir araya gelecek.

Turizm ve gastronomi sektörü profesyonelleri iki gün boyunca birçok farklı oturumda gastronomi ve ağırlama sektörünün nabzını tutacak. Sektörün tüm paydaşlarının buluşacağı bu önemli etkinlikte alanında başarılı konuşmacılar, paneller ve konferanslar ile konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Oturumların yanı sıra workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerinin de yer alacağı organizasyonda, ziyaretçiler ayrıca ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret edebilecek.