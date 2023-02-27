FSUMMIT’in yeni tarihleri 20-21 Mart oldu

Antalya’da NEST Konferans Merkezi’nde 25-26 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan III. Uluslararası Turizm Gastronomisi, Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT Konferansı & Fuarı ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 20-21 Mart tarihlerine ertelendi. FSUMMIT’te turizm ve gastronomi paydaşlarını “Destinasyon & Markalaşma” teması ile bir kez daha bir araya gelecek.

İlk yıldan bu yana birçok kurum ve kuruluşun desteklediği FSUMMIT, bu yıl da yüzlerce sektör profesyonelini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Zirve, ülkemizin gastronomi turizminde markalaşması için destinasyon çekicilik unsurunun ön plana çıkarılmasına odaklanıyor. Hedeflerin başında Türkiye’yi ve Antalya’yı dünyada bir turizm destinasyonu ve gastronomi markası haline getirme geliyor.