Galataport İstanbul’da yepyeni bir divan deneyimi

Divan deneyimini yepyeni bir konseptle sunan ‘Divan at the Port’ kapılarını açtı. ‘Divan at the Port’, Galataport İstanbul’un simgelerinden biri olan tarihi Paket Postanesi içindeki lokasyonunda, Divan’ın köklü mirasını mekânın kendine has atmosferi içinde yorumluyor.

Divan at the Port misafirlerine kahve, tatlı, kokteyl, alkollü içecekler ve yanında atıştırmalıklar sunuyor.