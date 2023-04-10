Garanti BBVA “Bahar Konserleri” başlıyor

Depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, sanatın iyileştirici gücü de bu zor dönemde ruhları onarmaya destek oluyor. Garanti BBVA’nın geleneksel Bahar Konserleri de bu yaklaşımla elektronik, caz ve pop müziğin sevilen isimleriyle müzikseverleri bir araya getiriyor. 13 Nisan – 12 Mayıs dönemindeki konserlere Nardis Jazz Club, IF Performance Hall ve Zorlu PSM %100 Studio ev sahipliği yapıyor.

Louise Balkwill Band

Geçtiğimiz yıl Letonya’da düzenlenen Riga Jazz Stage’de en iyi caz vokali seçilen Louise Balkwill, grubu ile Garanti BBVA Bahar Konserleri kapsamında Nardis Jazz Club’ta olacak. İngiltere’nin en iyi doğaçlama vokallerinden ve hikâye anlatıcılarından biri olarak gösterilen Louise Balkwill 13-14 Nisan tarihlerindeki konserlerinde izlenebilecek.

Madrigal

Türkçe alternatif müziğin sevilen gruplarından Madrigal, 28 Nisan’da IF Performance Hall’da hayranları ile buluşacak. Elektronik – indie tınıları oryantal ezgiler ile harmanlayan grup, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ferit Odman Quintet

Caz davulcusu ve besteci Ferit Odman önderliğindeki beşli, 3 Mayıs’ta Nardis Jazz Club’ta sahne alacak. Caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren beşli, hard bop akımının özgün yorumlarını sahneye taşıyacak.

Kardelen

Türkçe R&B şarkıları ile dikkat çeken genç şarkıcı Kardelen, 12 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. İlk şarkısı Ceketin Bende Kaldı ile çıkış yapan Kardelen, farklı yorumu ve tarzıyla müzikseverlerle buluşacak.