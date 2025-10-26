Gastromasa 2025: 10 yılın hikâyeleri İstanbul’da yazılıyor

Gastronomi dünyasının kalbi bir kez daha İstanbul’da atacak. Sözen Group tarafından 2015’te hayata geçirilen ve bugün dünyanın en büyük ikinci gastronomi konferansı olarak kabul edilen Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı & Fuarı, bu yıl 10. yaşını kutluyor. 6–7 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, “10 Yılın Hikâyeleri – Stories of 10 Years” temasıyla gastronomi dünyasının efsanelerini, yatırımcılarını ve vizyoner markalarını aynı çatı altında buluşturacak.

Bir vizyonun on yıllık hikâyesi

Sözen Group CEO’su ve Gastromasa’nın kurucusu Gökmen Sözen, yaptığı açıklamada “Gastromasa’nın 10. yılının yalnızca bir etkinliğin değil, bir vizyonun başarı hikâyesi olduğunu” vurguladı. 2015’te Türkiye’nin gastronomi potansiyelini dünyaya anlatmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Sözen, bugün gelinen noktada Gastromasa’nın, “şeflerin, STK’ların, üreticilerin, sponsorların ve medyanın ortak emeğiyle” büyüyen bir kültür hareketine dönüştüğünü söyledi.

İki gün sürecek etkinlikte ilham veren konuşmalar, tematik paneller, workshoplar ve yüzlerce markayı bir araya getiren geniş bir fuar alanı, gastronomi profesyonellerine bir paylaşım zemini sunacak.

Dünya gastronomisinin yıldızları

Bu yıl beş kıtadan 60’tan fazla şef, yüzlerce konuşmacı ve sektör lideri İstanbul’a geliyor.

Gault&Millau ödüllü ve üç Michelin yıldızlı Emmanuel Renaut, üç Michelin yıldızlı Julien Royer, “Dünyanın En İyi Restoranı” seçilen Disfrutar’ın kurucu ortağı Oriol Castro, üç Michelin yıldızlı Ángel León, iki Michelin yıldızlı Andoni Luis Aduriz, üç Michelin yıldızlı Ana Roš, Michelin yıldızlı Albert Adrià, üç Michelin yıldızlı Simon Rogan, iki kez The Best Chef Awards tarafından “Dünyanın En İyi Pasta Şefi” seçilen Antonio Bachour, iki Michelin yıldızlı Diego Guerrero, The World’s 50 Best Restaurants tarafından 2023’te “Dünyanın En İyi Restoranı” seçilen Central’ın şefi Virgilio Martínez, üç Michelin yıldızlı Christian Le Squer, iki Michelin yıldızlı Jorge Vallejo, üç Michelin yıldızlı Torres Brothers, “Maido” restoranının şefi Mitsuharu Tsumura, iki Michelin yıldızlı Jeremy Chan, iki Michelin yıldızlı René Frank ve üç Michelin yıldızlı Elena Arzak gibi gastronomi ikonları bu yıl İstanbul sahnesinde olacak.

Ayrıca dünyaca ünlü pastacı Paco Torreblanca, Bernachon ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi Philippe Bernachon, “Dünyanın En İyi Sommelier’i” seçilen Mohamed Benabdallah, The Connaught Bar’ın yaratıcı miksolojisti Giorgio Bargiani, Türkiye’den ise Maksut Aşkar ve Fatih Tutak gibi şefler de programda yer alacak.

Dünyaya açılan marka

Gastromasa, yalnızca bir konferans değil, Türkiye gastronomisinin küresel vitrini.

Bugüne dek Londra’dan Dubai’ye uzanan organizasyonlarla uluslararası tanınırlığını artıran etkinlik, Türk mutfağının kültürel mirasını, üreticiden şefe, markadan akademiye uzanan geniş bir ekosistem içinde dünyaya tanıtmayı sürdürüyor.

2015’ten bu yana Türk gastronomisinin hafızasını koruyan, yeni nesil şeflere ilham veren ve küresel diyaloğun merkezine Türkiye’yi yerleştiren Gastromasa, bu yıl “ilham, yaratıcılık ve diyalog” ekseninde yoluna devam ediyor.