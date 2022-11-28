Gastromasa Konferansı için dünyaca ünlü yıldızlar İstanbul’daydı

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomisinin en önemli kongrelerinden olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, bu yıl yeni konseptleriyle “Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde gastronomi sektörünü bir araya getiren bir etkinliğe imza attı. VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda Gastromasa; Gastromasa Pastry, Gastromasa Bar, Gastromasa Hospitality konseptleri ile sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonelleri aynı çatı altında toplandı. Konferansı, 14 bin gastronomi tutkunu takip etti.

Gökmen Sözen

15. yılını geride bırakan Sözen Organizasyon imzasını taşıyan konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen; “Ne büyük gurur ki; dünyanın en büyük üç gastronomi konferansından birisi Türkiye'de yapılıyor. Bu yıl, dünyaca ünlü 40 şefi ve pastry şefi, 7 sommelier ve miksolojisti, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik konusunda Türkiye’nin en önemli profesyonel konuşmacıları, yatırımcıları, şefleri ve fikir önderlerini ağırladık. Gastromasa ekibi olarak, her yıl dünyanın birçok kıtasına gidiyor, dünyanın en önemli şeflerini ve profesyonellerini takip ediyoruz. Bu alanda özel birçok konuğumuzla daha iyi bir dünya için ‘Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik’ temasına odaklandık. Biz iyi bir gelecek istiyoruz. Çünkü gelecekten ödünç alıyoruz ve geleceği yok ediyoruz. Bu nedenle bu yıl sadece şefleri ve restoranları değil; markaları da bu hareketin bir parçası olmaya davet ettik. Tüm sponsorlarımıza ve bu alanda çalışma yapan markalara gastronomi dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Londra’da da Gastromasa Gastronomi Konferansı

Konuşmasında Gastromasa Gastronomi Konferansı’nın global hedeflerinden söz eden Gökmen Sözen “İki sene önce Londra’da ‘Sözen Global’ isimli şirketimizi açtık. Amacımız Gastromasa’yı global bir marka özelliğimizi geliştirerek yurtdışına taşımak ve Gastromasa’yı Londra gibi başka şehirlerde düzenlemek” dedi.

Dünyanın önemli şefleri İstanbul’daydı!

VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda ‘sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapan ve alanlarında etkili’ yıldız şefler ve pasta şefleri, gastronomi tutkunlarıyla bir araya geldi. Joan Roca, Elena Arzak, Rasmus Munk, Alex Atala, Dan Barber, Albert Adria, Andoni Luis Aduriz, Antonio Bachour, Virgilio Martinez, Ana Ros, Andrea Berton, Andrea Tortora, Benoit Charvet, Christian Le Squer, David Gil, Diego Guerrero, Fabrizio Nonis, Dinara Kasko, Franco Pepe, Gianluca Fusto, Hélène Pietrini, Ignacio Echapresto, Janice Wong, Jeremy Chan, Jorge Vallejo, Leonor Espinosa, Manoella Buffara, Mitsuharu Tsumura, Nadia Sammut, Nicolai Ellitsgaard, Norbert Niederkofler, Paco Torreblanca, Philippe Bernachon, Riccardo Camanini, Santiago Lastra, Selassie Atadika, Simon Rogan, Thomas Bühner ve Torres Brothers ilham veren gastronomi hikâyelerini ve dünya gastronomisinin geleceğini izleyenlerle paylaştı.