Gastronomi dünyası bu kez Altın Kaşık Ödülleri’nde buluştu

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, kuruluşunun 35. yılını kutladığı 2026’da Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni yedinci kez sahipleriyle buluşturdu. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’te düzenlenen tören, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini, basın mensuplarını ve kanaat önderlerini aynı sofrada bir araya getirdi.

Altın Kaşık, ilk kez verildiği 2018’den bu yana yalnızca “iyi”yi değil, “doğru”yu da işaret eden bir referans noktası olmayı hedefliyor. Yeme-içme alanını tüm bileşenleriyle ele alan ödül programı; şeflerden lokantalara, yayınlardan üretim ve satış noktalarına uzanan geniş bir yelpazede gastronomide çıtayı yukarı taşımayı amaçlıyor. Bu yıl da on iki ana kategori ve iki özel ödülle, emeğin izini süren bir seçki ortaya kondu.

Bir yılın mutfağı, bir yılın hikâyesi

2026 Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’nde Yılın Türk Şefi ödülü Burçak Kazdal’a verilirken, Yılın Yabancı Şefi seçilen isim Shunichi Horikoshi oldu. Yılın Genç Şefi ödülü Volkan Özkur’a, Yılın Pasta Şefi ödülü ise Merve Burcu Akbulut’a gitti.

Geleneksel mutfağın hafızasını diri tutan Kuşhane Yılın Geleneksel Lokantası seçilirken; İstanbul’daki Madhu’s Yılın Yabancı Konsept Lokantası ödülünü aldı. Nazilli’nin simge adreslerinden Kısmet Pide Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası, Bursa’nın belleğinde özel bir yeri olan Ulus Pastanesi ise Yılın Pastanesi veya Tatlı Evi seçildi.

Ürün ve satış kategorisinde Kozmaoğlu-İdeal Salam Yılın Ürün Satış Noktası ödülüne değer bulunurken; Yılın Gastronomi Kitabı ödülü, Kırk Kat Baklava Tarihi ile Priscilla Mary Işın ve Burak Onaran’a verildi. Yılın Dijital Yayını seçilen Kısık Ateş, dijital alanda nitelikli içerik üretiminin önemini bir kez daha hatırlattı. Yılın Servis Ödülü ise Lokanta By Divan’ın oldu.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur

Gelenek, emek ve süreklilik

Gecenin Jüri Özel Ödülü, 1926’dan bu yana Beyoğlu’nda varlığını sürdüren, şekercilik geleneğinin simge adreslerinden Üç Yıldız Şekerleme’ye sunuldu. Yüzüncü yaşını kutlayan markanın ödülünü, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Altuğ Dörtler aldı.

Bu yıl Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü ise iki önemli ismi buluşturdu: Mutfak kültürümüzün köklerine ışık tutan çalışmalarıyla Günay Kut ve Nevin Halıcı. Ödülleri, Mutfak Dostları Derneği Onursal Başkanı Ahmet Örs takdim etti.

Sofradan Toprağa Uzanan Bir Bakış

Törende konuşan Dernek Başkanı Esin Sungur, Altın Kaşık’ın yalnızca bir ödül değil, bir duruş olduğunu vurguladı. Tarımın, yerel üretimin ve üreticinin hızla kaybolduğu bir ortamda gastronomide sürdürülebilirlikten söz edilemeyeceğinin altını çizen Sungur, törende sunulan menünün de bu anlayışla hazırlandığını hatırlattı. Avlu Restoran Executive Şefi Özgür Üstün’ün, tedarikçilerin büyük bölümünü küçük üreticiler, kadın kooperatifleri ve sosyal girişimlerden seçtiği menü, gecenin sessiz ama güçlü mesajlarından biriydi.

Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, bu yıl da şunu hatırlattı:

Gastronomi yalnızca tabakta değil; toprakta, üreticide, bellekte ve dayanışmada anlam kazanır. Ödüller dağıtıldı, alkışlar dindi. Geriye ise mutfağın vicdanını diri tutan o ortak soru kaldı: Yarına ne bırakıyoruz?