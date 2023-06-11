Gastronomi Nobeli Basque Culinary World Prize Şef Ebru Baybara Demir’in

Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği Gastronominin Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023'ün kazananı Şef Ebru Baybara Demir oldu. Şef Ebru Baybara Demir bu ödülü Türkiye’ye taşıyan ilk Türk kadın şef oldu.

Sevgili dostum Ebru’nun başarılarını çok uzun yıllardır hayranlıkla izliyorum. Bu nedenle aldığı hiçbir ödül beni şaşırtmıyor, çünkü çok hak ediyor… Kendisini yürekten tebrik ediyorum…

Peki neler yapıyor Ebru Baybara? İşte birkaçı:

Mardin'de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağlıyor. Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra 20 yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalışıyor.

Dünya basınında "Gastronominin Nobel'i" olarak adlandırılan ve bu yıl 8’incisi düzenlenen BCWP, gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini, mutfak dışında da kullanan şeflerin ilham verici hikâyelerini dünyaya duyurmayı amaçlıyor. İspanyol Bask Hükümeti ve Bask Culinary Center tarafından sunulan 100 bin Euro ödül, kazanan şefin belirleyeceği projeye yatırım desteği sağlamak için kullanılacak.

Japonya’da açıklandı

2023 kazananı, Basque Culinary Center ve Yoshihiro Narisawa tarafından Tokyo, Japonya'da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren Gastronomi Zirvesi "Traditions in Motion"da açıklandı.

Bu yılki seçim, şef Joan Roca'nın başkanlık ettiği ve dünyanın en etkili şeflerinin yer aldığı Basque Culinary Center'ın Uluslararası Konsey üyelerinden oluşan özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Şef Ebru Baybara Demir, gastronomiyi entegrasyon için güçlü bir araç olarak kullandığı, Türkiye'de yaşayan tüm kadınları kapsayıcılıkla güçlendirdiği, önyargıları ortadan kaldırdığı ve kültürel alışverişin zenginliklerini sergilediği için 2023 Basque Culinary World Prize – (Bask Dünya Aşçılık Ödülü) sahibi seçildi.

Ebru Baybara Demir

Ebru Baybara Demir ödül hakkında şunları söyledi:

“Gastronomi dünyasının Nobel'i sayılan Basque Culinary World Prize'a beni layık gören jüriye teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ödül, gıdanın ve yemek pişirmenin insanların yaşamları ve toplumlar üzerindeki önemli etkisini vurguluyor. Bunu ilk kez 25 yıl önce, bir grup kadının bana inanarak yola çıktığı Mardin'de öğrendim. O günden bu yana yolculuğum, topraktan tabağa ve yeniden toprağa uzanan gıdanın yaşam döngüsünde insana, çevreye ve topluma fayda sağlayan girişimlere adandı.”

Joan Roca

Jüri Başkanı Joan Roca ise şöyle konuştu:

“Ebru, insanlığın, bağlılığın ve gücün olağanüstü bir örneğidir. Buna ek olarak, gastronomide farklı alanları birbirine entegre etme başarısı, iklim değişikliğinin ilerlemesine karşı bir savunma olarak biyoçeşitliliğin önemini ortaya koymanın yanı sıra, kullandığımız malzemelerin nasıl beslendiği konusunda toprağın önemini de vurgulamaktadır. Çalışmaları, toprağını bırakma zorunda kalan insanların entegrasyonunda gıdanın nasıl kullanılabileceğini ve kalkınma fırsatları yaratma becerisini vurguluyor. Çabaları, farklı kültürler arasında diyalog için alan yaratmada yemek yapmanın rolünü de ortaya koyuyor. Ebru'nun çalışmaları son 20 yıldır bu konulardaki soruları yanıtlıyor, tutarlı ve ısrarlı bir şekilde ortak sorunların ele alınmasında bağlantı kurmanın, iş birliğinin ve sinerjinin ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor.”