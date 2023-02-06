Gastronomi ve kültür projelerinin yeni merkezi ‘Nadir Gastronomi Platformu’

Farklı disiplinlerden oluşturulan etkinlik ajandası ile her ay farklı içerikler sunmayı planlayan Nadir Gastronomi Platformu, Türk gastronomisini dünyaya tanıtmak, geleneksel lezzetleri hatırlatmak, arşiv altına almak, yerli ve uluslararası şefler ile ortak projeler geliştirmek ve alanında başarılı, yeni şefler keşfetmek misyonuyla yola çıktı.

Esnek kapasite imkânı

Karaköy Güllüoğlu’nun yeni mağazası içerisinde mekânın 2. ve 3. katlarında konumlandırılmış platform; Karaköy Güllüoğlu çatısı altında olmakla birlikte aynı zamanda özerk ve mağazadan bağımsız şekilde tasarlanmış durumda. Gastronomi ve kültür alt başlıklarında birleştirici ortak projeler geliştirmeyi ve sunmayı hedefleyen ‘Nadir Gastronomi Platformu’, kullanım amacına ve içeriğe göre, küçük topluluklardan geniş gruplara, esnek bir kapasite sunuyor.

Gastronomi arşivi oluşturulacak

Nadir Gastronomi Platformu’nda, sanat, tarih, sosyoloji ve kültür konuları çerçevesinde; panel, seminer, konuşma, tadım ve şef yemekleri gibi etkinliklerin organize edilmesi planlanıyor. Geliştirilen her içeriğin kayıt altına alınmasıyla, gelecek nesiller için bir gastronomi arşivi oluşturulması da hedefleniyor. Gastronomi ile ilişkili farklı bakış açılarıyla kurgulanacak ilham verici içerikler sunma amacıyla kurulan platformda, alanında uzman isimlerin de konuşmacı olarak yer alması planlanıyor.

Her ay farklı konulara ve projelere ev sahipliği yapacak Nadir Gastronomi Platformu’nun, şubat ayı takviminde Macar Kültür Merkezi ile ortak çalışma Macar Mutfağında İz Bırakan Osmanlı Tatları, Çağrı Başkurt’un konuşmacı olduğu 16. ve 18. yy’ da Ziyafet ve Düğün temalı söyleşi, Özlem Kumrular ile Yemek Tarihi “Aztek Mutfağı” gibi etkinlikler ile 11 farklı program yer alıyor. Misafirlere açık etkinlere katılmak isteyenler ise, biletlerini www.ngp.com.tr adresinden temin edebilecek.

Gerek tarihi gerek farklı reçeteleri ile dikkat çekici, baklavanın öne çıktığı tadım ve anlatım etkinlikleri gerçekleştirmeyi amaçlayan platformda biletli olarak sunulacak etkinliklerin, bu tadımlara özel olarak hazırlanmış tarifler ve lezzetler ile kurgulanması planlanıyor. Saraylı baklavalar, baklava çay eşleşmesi, 4 mevsim baklava ve baklavanın tarihi gibi konu başlıkları altında sunulacak içerikler kapsamında etkinliğe katılan misafirler, tadına bakacakları baklavaları hikâyeleri ile deneyimleyecek.