Gastronomi yazarları Tola Bağ Yemeği’nde buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın eşsiz doğasıyla ünlü Yusta Bağları unutulmaz bir Gastronomi deneyimine ev sahipliği yaptı. Tola Restaurant’ın yaratıcı şefi Atakan Özen ve ekibi, bağın büyüleyici atmosferinde tamamen mevsimsel ürünlerle hazırladıkları altı aşamalı özel menüyü bağın kendi üzümlerinden üretilen şaraplarla buluşturdu. Etkinliğin en dikkat çekici yanı tüm hazırlıkların bir traktör römorkuna kurulan açık hava mutfağında gerçekleşmesiydi. Şef Atakan Özen ve ekibi bu sıra dışı mutfakta Bursa’nın bereketli topraklarının sunduğu en taze malzemeleri özenli dokunuşlarla birleştirdi. Her tabak şef Atakan Özen”in doğadan aldığı ilhamı yansıtan özenli sunumlarla servis edildi. Menüde yer alan yemekler doğanın ritmini ve bölgenin tarımsal hafızasını yansıtan detaylarla hazırlandı. Sınırlı sayıda konuğun katılımıyla gerçekleşen bu özel akşamda, yerel şaraplar topraktan gelen tatlarla mükemmel bir uyum yakaladı. Bağın kendi üzümlerinden üretilen şaraplar, menüdeki her lezzetin karakterini öne çıkaran özel eşleştirmelerle sunuldu.

Tola, Bursa gastronomisinin yükselen değeri

Tola Bağ yemeği sıradan bir akşam yemeğinin çok ötesinde bir deneyim olarak hafızalarda yer aldı. Bu özel etkinlik Bursa gastronomisinin geldiği noktayı ve gelecekteki potansiyelini gözler önüne serdi. Şef Atakan Özen’in doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve yaratıcı mutfak anlayışı katılımcılar ve etkinliğe katılan gazeteciler tarafından büyük beğeni topladı. Yusta bağlarındaki bu büyülü akşam, gastronomi ve doğanın nasıl uyum içinde olabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Tola Restaurant’ın bu özel etkinliği Bursa’nın yükselen Gastronomi sahnesinde yeni bir sayfa açarken, yerel lezzetlerin ve ürünlerin değerini de bir kez daha hatırlattı. Tola Bağ yemekleri yaz boyunca her hafta sonu devam edecek.