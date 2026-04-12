Geçmiş işe karışınca: Heritage İstanbul’un canlı sahnesi

Kültürel miras denince çoğu zaman “korumak” fiiline sıkışırız. Oysa Heritage İstanbul 2026’da mesele çok daha geniş: anlamak, yorumlamak ve yeniden üretmekti. Restorasyon projeleriyle arkeolojik buluntuların, müzecilik yaklaşımlarıyla kütüphaneciliğin yan yana geldiği bu yapı, aslında tek bir şeyi söylüyordu: Geçmiş, tek başına durmaz; bugünün içinden geçerek var olur.

Alan büyüdükçe…

Heritage İstanbul 2026’nın 9. edisyonunda ilk kez Yenikapı’daki geniş fuar alanında gerçekleşti. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda organize edilen fuar, sergi alanlarının yanı sıra konferanslar, atölyeler ve sektörel buluşmalarla dört gün boyunca yoğun bir içerik sundu. Tarihi Yarımada’daki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları yanı sıra tüm Türkiye'den örnekler fuarın ana konferans başlıkları arasında yer alırken, ülkemizin önemli miras alanlarında yürütülen çalışmalar, konferans ve panellerde uzmanlar tarafından ele alındı. 142 ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı fuar, 10.560 ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın farklı ülkelerden kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kültürel miras alanında uluslararası iş birliklerine de zemin hazırladı. Konferanslar, paneller, atölyeler… Her biri başka bir soruya açılıyordu. Tarihi Yarımada’daki restorasyon çalışmalarından Anadolu’daki kazılara, oradan uluslararası örneklere uzanan bir hat kurulmuştu. Bu hattın en ilginç yanı ise parçalı değil, bütünlüklü olmasıydı.

Bugünün meseleleri

Heritage İstanbul’un bu yılki en dikkat çekici tarafı, güncel meseleleri doğrudan masaya yatırmasıydı. Savaşların kültürel varlıklar üzerindeki etkisi… Kaçakçılık ağları… Yapay zekâ çağında kütüphanelerin rolü… Bunlar artık yalnızca uzmanların konuştuğu başlıklar değil. Kültürel miras, giderek daha geniş bir toplumsal tartışmanın parçası haline geliyor.

Uluslararası karşılaşma alanı

Fuarın bir başka önemli yönü, farklı coğrafyalardan gelen katılımcılarla kurduğu temastı. Bu temasın sonucu bir ülkedeki restorasyon yaklaşımı, başka bir ülkede yeni bir yöntemin kapısını aralayabiliyor. Bilgi burada dolaşıyor, çoğalıyor ve yeniden şekilleniyor.

Bitmeyen Bir Hikâye

Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan’ın işaret ettiği gibi, Heritage İstanbul artık yalnızca bir etkinlik değil; büyüyen bir ağ. Şöyle diyordu Akan:

“Fuarın 9. edisyonunu geride bıraktık. HERITAGE İstanbul, istikrarlı büyümesi ile sadece Türkiye’nin değil bulunduğumuz coğrafyanın en büyük kültürel miras fuarı. Artan ziyaretçi sayısı ve katılımcıları ile emeğimizin karşılığını almaktan son derece mutluyuz. Sahadan aldığımız dönüşler, bize gelen yorumlar başarılı bir fuar geçirdiğimizi doğruluyor. Ekibimle sıradaki buluşmalarımız için çalışmaya başlıyoruz, sırada Orta Asya ve savaş sona erince Orta Doğu edisyonları olacak.”