Geçmişin Işığında: Rezan Has Müzesi’nden tarihi aydınlatan sergi

Tarihin tozlu sayfalarına ışık tutan Rezan Has Müzesi, insanlığın binlerce yıllık “ışık serüveni”ni gözler önüne seriyor. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yer alan müze, “Geçmişin Işığında: Aydınlatmanın Kronolojisi” başlıklı sergiyle Paleolitik dönemden Bizans ve İslam uygarlıklarına uzanan zengin bir zaman çizelgesini ziyaretçilerine sunuyor.

Yaklaşık 200 eserden oluşan seçki, Tunç Çağı’nın açık kandillerinden Antik Yunan ve Roma’nın bezemeli örneklerine, Bizans kiliselerini aydınlatan bronz polikandilion’lardan İslam döneminin sırlı kandillerine kadar geniş bir yelpazede uzanıyor. Rezan Has Müzesi koleksiyonunun yanı sıra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden ödünç alınan 64 eser de sergide yer alıyor. Bazı parçalar ilk kez gün yüzüne çıkıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet’in Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” projesi kapsamında gerçekleştirilen sergi, yalnızca bir arkeolojik kronoloji değil, aynı zamanda bir kültürel anlam haritası sunuyor.

Kültürlerin ışıkla şekillenen hikâyesi

Sergi, ışığın insanlık tarihindeki rolünü teknik bir evrimden öte, inançların, estetik anlayışların ve gündelik yaşamın simgesi olarak ele alıyor. Ziyaretçiler, toplumların karanlığı aydınlatma biçimlerinden dünyayı nasıl anlamlandırdıklarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta ışık, bir enerji kaynağı değil; bir anlam, bir umut ve bir sembol olarak yeniden doğuyor.

Haliç’in tarihi dokusu içinde yer alan Rezan Has Müzesi, arkeolojiyle bugünün sanatını aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi’nin “kültür ve sanatı toplumla buluşturma” misyonunu yansıtan sergi, geçmişin ışığını bugünün ziyaretçilerine taşıyor.

“Geçmişin Işığında: Aydınlatmanın Kronolojisi” sergisi, haftanın her günü 09.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.