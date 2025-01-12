Geleneksel sanatlara yeni bir bakış: Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi

Tophane-i Âmire, geçtiğimiz günlerde Albayrak Grubu'nun düzenlediği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi'nin açılışına ev sahipliği yaptı. Bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlikte geleneksel sanatlara olan bağlılığıyla bilinen Albayrak Grubu, "Âdil-i Mutlak" temasıyla adalet kavramını hat sanatının incelikleriyle ele alıyor.

Sergi, 13 hattatın Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetleri kaleme aldığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu eserlere, 12 müzehhibin tezhip çalışmaları eşlik ediyor. Ayrıca, sanatçı Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" sergisi ve dikkat çekici bir enstalasyon çalışması da sergide yerini alıyor. Geleneksel sanat formlarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan sergi, dijital eserlerle de zenginleştirilmiş.

Sanatseverler, 27 Ocak tarihine kadar 10.00 - 19.00 saatleri arasında Tophane-i Âmire'yi ziyaret ederek sergiyi gezebilirler. Albayrak Grubu, Ocak ayı boyunca Tophane-i Âmire'de geleneksel sanatları konu alan çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleyerek, ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunmayı da hedefliyor.