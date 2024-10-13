Gelenekten geleceğe yolculuk: Utsushi Türkiye’ye geliyor

Türkiye – Japonya ilişkilerinin 100. yıldönümü vesilesiyle ilk kez ülkemize gelecek Butoh’un büyük ustası Ushio Amagatsu’nun koreografisi ve tasarımıyla yaratılan Utsushi, Elektromak’ın gösteri sponsorluğuyla, 28. IKSV Tiyatro festivali kapsamında 24 - 25 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak.

Elektromak, 1974'ten beri süregelen Toshiba distribütörlüğünün 50. yılını, doğaya, sanata ve kültüre verdiği destekle kutluyor. Bu kapsamda yapılacak etkinlikte Japonya'nın ünlü Butoh eseri Türkiye'de ilk kez sahnelenecek.

Bedenler tamamen beyaza boyanıyor

Butoh, 1960'larda Hiroşima sonrası kuşağın sınırlarını aşarak Japon çağdaş dansına radikal bir yaklaşım getiren bir dans biçimi. Hijikata ve Kazuo Ono tarafından geliştirilen bu sanat dalı, bedenleri tamamen beyaza boyanmış erkek dansçılar tarafından icra ediliyor.

Uluslararası festivallerden gelen yoğun talepler üzerine yaratılan "Utsushi," sanatçı Amagatsu'nun 45 yıllık sanat birikimini yansıtan özgün bir retrospektif. Eser, Kinkan Shonen (1978), Shijima (1988), Yuragi (1993), Hiyomeki (1995), Hibiki (1998), Kagemi (2000) ve Toki (2005) gibi koreografilerden sahneler içeriyor. Ancak Utsushi, bu eserlerin derlemesinin ötesine geçerek, doğa ile derin bir diyalog kurmayı hedefliyor.

Butoh'un ikinci kuşak sanatçılarından Amagatsu, bu dansı yalnızca yeni bir teknik ya da akademik bir stil olarak görmüyor. Onun için Butoh, insanlığın derin duygularına ulaşmanın ve evrensel huzuru yakalamanın bir yolu. Sanatçı, Sankai Juku topluluğuyla birlikte Butoh’u dünyayla bütünleşik bir şekilde, yaşam, ölüm ve evrensellik üzerine tutku dolu bir anlayışla şekillendirmeyi hedefliyor.